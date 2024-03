Az étkezés mint közösségi élmény egyértelműen boldogságot okoz, ezt számtalan kutatás alátámasztotta, ilyenkor a szervezetünkben nő az oxitocin. Azonban nem csupán ez okozhat nekünk örömet, hanem akár bizonyos ételek fogyasztása is. Legalábbis egyes kutatások erre kívánnak rávilágítani.

Boldogabbak leszünk, ha ezt esszük?

Nos, valljuk be, sokunknak önmagában az étkezés is örömet okoz, ha pedig azt hinnéd, hogy ezzel egyedül vagy, akkor eláruljuk, hogy nem, olyannyira, hogy még kutatások is készültek a témában.

Ugyanis a milánói ILUM Egyetem kutatói 25 és 55 év közötti férfiak és nők étkezés közben jelentkező érzéseit vizsgálták. Az étkezés alatt pedig azt figyelték, hogy milyen neurológiai és fizikai változások figyelhetők meg esetükben. Ezt követően pedig összehasonlították ezeket az érzéseket azokkal, melyeket akkor éreztek ugyanezen emberek, amikor kedvenc dalukat hallgatták, vagy éppen a kedvenc csapatuk nyert.

forrás: Lisa Fotios/Pexels

Ami pedig még ennél is meglepőbb, hogy egy ételnél különösképpen érzékelhető volt, hogy aktiválta a kognítív memóriafolyamatokat, illetve segített a boldog emlékek felidézésében is, sőt boldogabb mosoly ült azok arcán, akik ezt az ételt fogyasztották. Ez pedig nem volt más, mint a tészta. A kutatás vezetője pedig Vincenzo Russo azt is kiemelte, hogy akkor vagyunk érzelmeinket tekintve a legaktívabbak, mikor tészát fogyasztunk, ugyanis az ízlelése segít a legszebb emlékek felidézésében.

Természetesen a tészta az egyetlen étel, amely képes a szervezetünkben boldogsághormonokat felszabadítani. Nézzük is, melyek azon ételek, melyeknek fogyasztása után bizonyosan boldogabbak leszünk.

Ezek az ételek tehetnek minket boldoggá!

