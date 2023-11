A nyári zöldség- és gyümölcskavalkád után az ősz is bőven tartogat még friss szezonális ízeket, elég csak az almára, körtére, szilvára, szőlőre, édesburgonyára, gesztenyére, céklára vagy az egyik legnagyobb slágerre, a sütőtökre gondolnunk.

Melyek a legegészségesebb őszi gyümölcsök és zöldségek?

Alma

Nem véletlen tartja a mondás, hogy „napi egy alma az orvost távol tartja”, hiszen az alma az egyik legegészségesebb gyümölcs, amely magas víztartalma miatt segíti az emésztést, és akár nyersen, sütve, főzve vagy kompótként is fogyaszthatod.

Körte

Míg savtartalma alacsony, a körte azért is különösen egészséges, mert magas a vas-, kálium- és foszfortartalma. Fogyaszthatod nyersen vagy salátában, húsos főételek mellett akár köretként, de desszertek alapanyagaként is megállja a helyét.

Cékla

A cékláról a legtöbbeknek elsőre a földes íz és a vibráló szín jut eszébe, de ez a zöldség sokkal több dolgot rejt ennél: antioxidáns hatásának köszönhetően segíti az szervezet védekezését a betegségek ellen, magas a C-vitamin tartalma, és mivel kevés kalóriát tartalmaz, ezért diétában is jól hasznosítható.

Gomba

Tudtad, hogy a gomba az egyetlen olyan D-vitaminforrás, amely nem állati eredetű? A gombában ezenfelül még B-vitamin is van, amely segíti a szervezetet abban, hogy az idegrendszer egyensúlyát fenntartsa és az ételeket energiává alakítsa. A gomba is egyfajta jolly jokernek számít a konyhában, hiszen akár rántva, párolva, sülve is használhatod, de krémlevest is készíthetsz belőle.

Sütőtök

Sokaknak még mindig tévesen él a fejében a kép, hogy az a bizonyos tök, amelyet halloween ünnepén kifaragunk, fogyasztható. Amit viszont mindenképpen fogyaszthatsz, az a sütőtök, akár levesként, akár főételekben, rizottó vagy gnocchi alapjaként, de desszertekben is jól ál megállja a helyét. A sütőtök nemcsak sokféleképpen hasznosítható, de béta-karotinban és rostokban is gazdag.

forrás: Unsplash / Josh Wilburne Az ősz nemcsak színekben, hanem finom ízekben is gazdag.

Kíváncsi vagy rá, hogy pontosan milyen fogásokat készíthetnél az őszi hozzávalókból? Galériánkban adunk pár tippet és receptet hozzá!

Galéria / 6 kép 5 szuper őszi recept, ha szeretnéd az ősz színeit és hangulatát a tányérodra varázsolni Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás

Az ÉVA magazin írása.