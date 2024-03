Hozd ki magadból a maximumot! 4 tipp, hogy nyárra még magabiztosabb legyél!

Hivatalosan is megérkezett a tavasz, ez pedig azt jelenti, hogy ideje elkezdeni készülni a nyárra, hogy fokozatosan és a lehető legegészségesebben érjük el a kitűzött céljainkat. Jobb, ha ugyanis már most elkezdünk odafigyelni az egészségünkre, na meg arra, hogy sokkal kiegyensúlyozottabbak és fittebbek legyünk, hogy mire ideér a nyár, mi már olyan formában legyünk, amiről mindig is álmodoztunk!

Persze egyáltalán nem kell drasztikus dolgokra gondolni, hiszen már egy kis odafigyelés és motiváció is elég ahhoz, hogy látványos változást érjünk el, méghozzá rövid idő alatt!

Épp ezért hoztunk 4 egyszerű, mégis nagyon hatásos tippet arra, hogyan érezd magad jobban a bőrödben!

Felkészültél? Akkor kezdjünk is hozzá!

Hidratálj!

Fontos, hogy egész nap hidratált maradj, különösen akkor, ha bármilyen edzésprogramban is részt veszel!

„A nyár közeledtével és az időjárás felmelegedésével a folyadékpótlás fenntartása létfontosságú az étvágy szabályozásához és a szervezet zsírégető kapacitásának maximalizálásához. Törekedjünk arra, hogy naponta legalább 2 liter vizet igyunk (a kávét NEM beleértve). A gyógynövény- és gyümölcsteák azonban rendben vannak, mivel ezek nem tartalmaznak stimulánsokat és vizelethajtó vegyi anyagokat, amelyek valójában dehidratálhatnak minket. Ahhoz, hogy a vizet vonzóbbá tegyük, próbáljunk meg infúziós palackot használni, és adjunk hozzá olyan ízeket, mint a friss citrusfélék, mentalevelek, turmixolt bogyós gyümölcsök vagy friss gyömbér” – mondta Becki Douglas táplálkozási szakértő.

Vezess naplót!

Fontos, hogy ne csak egy végcélt tűzzünk ki, sokkal hasznosabb, ha vannak mellette kisebb célok is.

A táplálkozásszakértő hozzáteszi: „Az ügyfeleim mindannyian edzésnaplót vezetnek, ahol minden edzésen feljegyzik a használt súlyokat és ismétléseket – próbáld ki te is! Így egy pillantással láthatod, hogyan teljesítettél korábban, ezt az információt pedig felhasználhatod arra, hogy újabb célokat tűzz ki magad elé! Természetesen senki sem éri el minden alkalommal az összes edzéscélját, de általában van legalább egy olyan mozgás, amiben fejlődést ér el. Valószínűleg azt fogod tapasztalni, hogy egy kicsit jobban hajtod magad, ha ezt csinálod, ráadásul minden edzésen győztesnek érezheted magad!"

Aktivitásmérő? Naná!

forrás: Samsung

A Samsung bemutatta a legújabb, széles körben elérhető Galaxy Fit3 aktivitásmérőjét, amely arra ösztönöz, hogy mindenki jobban érezze magát és egészségesebb életmódot folytasson. Az alumíniumvázzal és szélesebb kijelzővel érkező Galaxy Fit3 okoskarkötőkön éjjel-nappal, közvetlenül csuklónkról követhetjük nyomon az alvás vagy edzés során mért, egészségüket és jóllétüket érintő információkat.

A könnyű és karcsú kialakításnak köszönhetően az eszköz kényelmesen viselhető akár egész nap. A Samsung kiemelten foglalkozik az alvással, mint a jóllét egyik alapelemével, fejlett alváskövető eszközeivel pedig lehetővé teszi, hogy az alvásmintáink megértésével egészségesebb szokásokat alakítsunk ki. Akár egész éjszaka kényelmesen viselhetjük az eszközt, amely mindeközben nyomon követi alvási szokásokat, érzékeli a horkolást is, a véroxigénszint mérésével pedig még részletesebb adatokat közöl.

A Galaxy Fit3 eszközzel napközben is figyelemmel kísérhetjük mindennapi tevékenységeinket, szinte bármikor és bárhonnan elérhetjük a több mint 100 féle edzéstípust, megtekinthetjük edzésrekordjaikat, mindez tovább motiválhatja őket céljaik elérésében.

Élelmiszerek, amelyeket érdemes kerülnöd!

Fontos tudni, hogy milyen ételeket kellene kerülnünk, amire Becki Douglas táplálkozási szakértő ad választ:

„Először is ideje száműzni a finomított szénhidrátokat, mint például a fehér kenyér, a tésztafélék és a gabonafélék, és minimalizáld a feldolgozott cukrot. Ezek a tápanyaghiányos élelmiszerek kevés rostot, vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, és valójában „antitápanyagként" működhetnek, ami azt jelenti, hogy más létfontosságú tápanyagokat szivárogtatnak ki a szervezetünkből. Magas a kalóriatartalmuk, de alacsony a jóllakottsági értékük, így sokat kell belőlük enni ahhoz, hogy jóllakottnak érezzük magunkat. Ez a súlyszabályozás szempontjából kontraproduktív. Ehelyett maximalizáld a növényi alapú élelmiszerek, például a világos színű gyümölcsök és zöldségek, teljes kiőrlésű gabonafélék, hüvelyesek, diófélék és magvak bevitelét. Az alkoholt, a koffeint és a cukros italokat minimalizálni kell, és sok vízzel, hígított növényi alapú gyümölcslevekkel és gyógyteákkal kell átöblíteni a szervezetünket."