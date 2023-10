4 cipő, amire minden nőnek szüksége van idén ősszel

Visszafordíthatatlanul megérkezett az ősz, vele együtt a szeszélyes időjárás is, ami néha melegebb napsugarakat, máskor hideg esőt ígér. A változatos idő pedig azt jelenti, hogy a gardróbban is előkerültek a rétegek, a különböző pulcsik, kardigánok és kabátok. Van, aki imádja ezt az időszakot, más a túlélésért küzd, de egy biztos: nem lehet elkerülni. És nemcsak a szettek változnak meg ilyenkor, de a cipők és a kiegészítők is merőben eltérőek lesznek a nyári időszakhoz képest. Itt az ideje elpakolni a papucsokat, a szandálokat és a megosztó flip-flopot. És hogy mi jöjjön a helyére? Máris mutatunk 4 lábbelit, amire minden nőnek szüksége van idén ősszel.

Fehér vagy színes sneaker

Ha csak egyetlen cipőt kellene választanunk a listáról, biztosan a sneakerre szavaznánk, ugyanis ez a sokoldalú darab minden szettel jól mutat, kényelmes és még az esős napokon is bevethető. Ha az idei trendeket is figyelembe vesszük, akkor elmondható, hogy a fehér sneaker népszerűbb, mint valaha, de a platformos, chunky megoldások is tarolnak. Persze az ősz egyik kedvenc árnyalatából, az ezüstből is találsz bőven a boltok polcain.

Platformos magas sarkú

Hivatalosan is visszatért a ’70-es évek egyik kedvelt fazonja, a magas platform, aminek voltak előszelei az elmúlt években. A diszkó stílus nemcsak a partik elengedhetetlen kelléke lesz, de az utca emberét is megszólítja. Ha nem mered bevállalni a látványos trendet, még mindig szavazhatsz a kitten heelre, azaz az alacsony sarokra, ami szintén nagyot ment az utóbbi hónapokban.

Csillogó loafer

A loafert sem kell senkinek bemutatni, de ha eddig nem tetted meg, érdemes beszerezned egy ilyen darabot, nem fogod megbánni! Nemcsak sokoldalú és könnyen variálható, de vastag talprésze miatt jól jöhet a hűvösebb és esősebb napokon is. A legjobb benne, hogy új fazonú és stílusú darabokat is piacra dobtak, így már nem csak a fekete, a fehér és a bézs árnyalatok közül tudsz választani, hanem akár egy strasszköves loafer is a tiéd lehet, ami garantáltan minden tekintetet magára vonz.

Chelsea csizma

Egy igazán trendi modellről van szó, ami minden szettet feldob, ráadásul nagyon könnyen beépíthető a hétköznapi öltözködésbe, így kihagyhatatlan darabról beszélünk. Ahogy arról már korábban írtunk, még Katalin is rajong ezért a fajta csizmáért, ami nem csoda, hiszen ez a lábbeli még az aktuális trendeknek is ellenáll, azaz nem söpörheti le semmi a trendtérképről. Egy klasszikus és csinos darabról van szó, amit minden nőnek viselnie kell.

