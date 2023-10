Most már biztos: idén is visszatér a megosztó csizmatrend, amit a sztárok nagyon szeretnek

Nagyon úgy tűnik, hogy a megosztó cipőtrendek nem mennek sehova, biztosan velünk maradnak. Idén év végén legalábbis megjelenik majd egy olyan csizma fajta, ami kettéosztja a divatrajongó közönséget. Míg van, aki azt mondja, hogy minden belefér és a lényeg, hogy te jól érezd magad a bőrödben és bátran kísérletezz a stílusokkal, addig mások úgy gondolják, egyes darabok a jó ízlés határát súrolják, így jobb elkerülni őket. Pedig az öltözködés kérdését nem szabad ilyen szigorú szemmel nézni, hiszen nem vagyunk egyformák, mindenkinek más tetszik.

A sztárok nagy része például odavan az UGG csizmákért, amelyeknek rengeteg változata jelent már meg az utóbbi években. És idén megint nagy népszerűségnek örvendenek majd az előrejelzések szerint, ugyanis újra trendivé vált a hótaposó jellemzőkkel felvértezett hétköznapokra szánt darab. Az It girl-ök, a fashioniszták, a TikTok önjelölt divatgurui és a sztárok is egyetértenek ebben. Persze a havat sem kell megvárni ennek a csizmának a viselésével, ugyanis a sztárok is a hétköznapokban viselik, hiszen egy nagyon kényelmes darabról van szó, ami jól illik a sportos szettekhez. Lássuk, hogyan építik be ők a szettjeikbe a vastag darabot!

Itt a bizonyíték, hogy még egy csinosabb irodai szettel is megállja a helyét ez a trend. Elsa Host egy szürke blézerrel és egy bézs nadrággal viselte kedvenc meleg csizmáját.

Gigi Hadid sem mondható kevésbé csinosnak: a mellény és ing kombináció idén ősszel is tarol. Ez a csizma egyébként farmerrel is jól mutat. Fázós lábak előnyben!

Egy laza szettel is tökéletesen mutat: Hailey Bieber rövidnadrággal és kabáttal, valamint egy csinos táskával viselte a szőrmés darabot.

Természetesen Emily Ratajkowski sem hiányozhat a listáról, aki mindig tökéletesen néz ki, amikor kilép az utcára. A modell sportos szettel viselte a csizmát, de azért nem feledkezett meg a kiegészítőkről sem!

Es ki mondta, hogy szoknyával nem lehet viselni egy ilyen cipőt? Keke Palmer épp az ellenkezőjét bizonyítja be!

Ezek a trendek is nagyot szólnak most:

