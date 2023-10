Ezek Katalin hercegné kedvenc őszi cipői: másold le a gardróbját

Katalin hercegné fantasztikus és egyedi stílussal rendelkezik, amely mindig visszafogott, elegáns és konzervatív. Hordozza magában a klasszikus brit királyi stílus jegyeit, hiszen mindig figyel arra, hogy protokoll szerint öltözködjön. Egy-két bakit leszámítva mindig hozza a tőle megszokottt formát, ráadásul számos trükkje van, ami által még jobban ragyog az eseményeken, mint a sztárok a vörös szőnyegen.

Katalin gyakran választ klasszikus darabokat, szűkített kabátokat, elegáns ruhákat és magas sarkú cipőket. Ha a színeket nézzük, a színskála összes árnyalata megjelent már rajta, kiegészítői megválasztásánál pedig gyakran odafigyel arra, hogy azok fontos üzenettel bírjanak. Persze mindez mit sem érne megfelelő lábbelik nélkül, amikből Katalinnak szép számmal akad otthon a gardróbban. És ahogy mindannyiunknak, úgy Vilmos feleségének is megvannak a maga kedvencei, a cipőkről van szó, amiket előszeretettel visel a nyilvános eseményeken. Az alábbiakban megmutatjuk azokat az őszi darabokat, amelyeket számos alkalommal viselt az évek során.

Fűzős bokacsizma

Katalin egyik kedvence ez a Chloé márkájú barna velúr bokacsizma, amit szabadtéri kirándulások alkalmával mindig elővesz a gardróbjából. 2019 óta viseli rendszeresen sportosabb összeállításokkal.

Fehér sneaker

Katalinnak több kedvenc tornacipője is akad, amiből ez a Superga darab az egyik befutó. 2016 óta rendszeresen felbukkan a lábán, és azért kedveli ennyire, mert teljesen fehér, így bármilyen sportos szettel megállja a helyét.

Magas sarkú vastag sarokkal

Katalin hercegné tűsarkú cipőben is tökéletesen tud járni, nem okoz neki gondot, de ősszel nála is előkerülnek a vastagabb anyagból készült darabok. Ilyen például a kedvenc Tod’s Fringed magas sarkú cipője is, amit már 2015 óta visel hűségesen, és amelynek színe tökéletesen beleillik az őszi színpalettába. Ezért is kedveli annyira!

Chelsea csizma

Katalin nagy rajongója a Blundstone márkának és azok chelsea csizmáinak. 2022-ben és idén is több alkalommal viselte ezt a darabot, amely kiváló természetjáráshoz és szabadtéri programokhoz. Katalin kedvenc laza őszi viseletébe szuperül illik ez a darab is.

Hosszú szárú csizma

Katalin egyik top kedvence ez a Penelope Chilvers darab, amit már csaknem 20 éve visel és gyakran jelenik meg benne a hétköznapokban is. Egy jól kombinálható barna csizmáról van szó, amely bárki gardróbjában jó szolgálatot tehet.

Magas sarkú csizma

Természetesen nemcsak sportos, de elegáns szettekben is gyakran jelenik meg ősszel Katalin, és ilyenkor kedvenc Aquatalia csizmájához nyúl, amit már több mint egy évtizede visel előszeretettel.

