Balerina cipőtől a loaferig: mutatjuk az ősz legmenőbb cipőtrendjeit

Bármennyire is szeretnénk, hogy a nyár és a kellemes meleg időjárás örökké tartson, hamarosan beköszönt az igazi ősz, amivel együtt a gardróbot is le kell cserélnünk a réteges öltözködéshez szükséges alapdarabokra. Előkerülhetnek a vékonyabb pulcsik, a kabátok, a kendők és a zárt és vastagabb cipők is, amik lassan felváltják a papucsokat és a szandálokat. Most összeszedtük azokat a cipőtrendeket, amik kikerülhetetlenek lesznek a következő szezonban, hogy felkészülten várhasd a csípős időt.

A sztárok kedvence: balerina

A ’90-es években volt utoljára a csúcson, azóta egy picit háttérbe szorult, de idén megint újult erővel tért vissza. A kellemesen meleg őszi napokon még simán viselheted a balerinát, ami a francia nők egyik nagy kedvence a könnyű variálhatósága miatt.

Folytatódik a sneakerláz

Nem kérdés, hogy ősszel is menőnek számítanak majd a különböző sneakerek, hiszen nem lehet vele mellényúlni – tökéletes választás az irodába, a barátnős összejövetelre, sőt még a buliba is. Visszatért a platformos és a chunky fazon is, a fehér szín pedig továbbra is folytatja hódító útját, de emellett olyan árnyalatok is felütik a fejüket, mint a mélyfekete és a sötét elemekkel díszített krémszín. Lesz miből válogatni idén is!

A megunhatatlan loafer

Ha a sneakertől egy kicsit csinosabb stílus jellemez téged, vagy szereted a sportosan elegáns outfiteket, akkor a loafer lesz számodra a megfelelő választás. Itt is érvényesült a plaftorm trend, illetve a különböző csatos elemek megjelenése a cipőn. Egy klasszikus fekete darabbal nem lehet mellélőni!

’70-es éveket idéző bokacsizmák

Tudjuk, hogy a divat körforgásának hála mindig visszatérnek az elfeledett kedvencek, így van ez a ’70-es években annyira népszerű fazonokkal is. Ide tartoznak a vagány, platformos, extra magassággal megálmodott bokacsizmák és a fémes, csillogó magas sarkú darabok is.

Klasszikus csizmák

Persze azoknak sem kell tartaniuk az ősztől, akik az extrább trendek helyett valami egyszerűt, klasszikust szeretnének viselni. Ők is megtalálják azokat a cipőket, amik legjobban kifejezik az egyéniségüket. Ilyen például egy klasszikus barna csizma, ami minden szettel szuperül mutat és bármilyen helyzetben megállja a helyét.

Nőies hosszú szárú csizmák

Ha bírod a magas sarkú darabokat és a nőies stílust, akkor ősszel igazán szárnyalhat majd a kreativitásod, miközben a gardróbod előtt állva válogatod össze a szetteket. Előtérbe kerülnek a törpe- és tűsarkú darabok, sőt a hosszú szárú csizmák is, amik megnyújtják az alakot és szoknyával extra nőiesnek láttatnak.

