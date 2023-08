Már korábban is írtunk róla, hogy az idei év egyik legnagyobb visszatérője cipőfronton a balerina, ami egy nagyon kényelmes, könnyen kombinálható és átmeneti időben is viselhető darab. A francia nők egyik kedvenc cipője, ami semmit sem veszített a bájából az utóbbi években, maximum egy kis ráncfelvarrásra volt szüksége. Nem véletlenül részesítik előnyben sokan ezt a fazonú lábbelit, hiszen nemcsak farmerrel, de szoknyával és ruhával is jól mutat, ráadásul még a kiöltözős eseményeken is megállja a helyét, ha nem csíped a magas sarkú darabokat.

Az utóbbi időben ráadásul egyre több sztár jelenik meg a szóban forgó cipőt viselve, legyen szó csajos estéről, bevásárlásról vagy épp randiról – a celebek oda és vissza vannak a balerina cipőért. Különösképpen trendinek számít most a körükben az a fajta, amely egy plusz pánttal érkezik, feldobva az egyszerű koncepciót. Ez a konkrét Miu Miu darab elasztikus pánttal, kényelmes kialakítással és megannyi színvariációval nyerte el a hírességek tetszését, de ezen felül természetesen minden szóba jön náluk, ami balerina cipő. Az alábbi 3 szett talán téged is meggyőz majd arról, hogy itt az idő újra beleszeretni a 2000-es évek egyik legtrendibb darabjába!

Zoe Krawitz minimalista stílusát évek óta imádjuk, amire tökéletes példa a spagetti pántos fekete top és a háromnegyedes szoknya. Nem is választhatott volna jobb lábbelit ehhez a balerinánál!

A monokróm szettek királynőjeként vonult New Yorkban Gigi Hadid év elején, és milyen jól tette! Szuper inspirációként szolgálhat a szettje, ha csinosabban szeretnél felöltözni. A legjobb pedig, hogy balerina cipővel tette teljessé a outfitet és nem próbálta chunky, platformos loaferrel megtörni a kinézete bájosságát.

Dua Lipa szuper stílusáról is ódákat lehetne zengeni, de az biztos, hogy az énekesnő mindig képben van az aktuális trendekkel. Ahogy azt is pontosan tudja, hogy a balerina cipő mennyire menőnek számít idén. Épp ezért 2023-ban egy klasszikus, időtálló outfittel is nagyon jól mutat ez a darab.

