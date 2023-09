Itt a loafer legújabb generációja, amivel azonnal kitűnsz a tömegből

Az utóbbi időben rengeteg retró trend ütötte újra fel a fejét: többek között a balerina cipő is tarolt, de ősszel a ’70-es évek platformos magas sarkú csizmája is nagyon trendinek számít majd. Emellett megannyi más őszi cipőtrend is hódítani fog, amiről korább már írtunk, most azonban egy konkrét lábbelit veszünk a górcső alá, ugyanis a loafer ráncfelvarrást kapott és így várja az őszi szezont. Ezeket a darabokat idén sem fogjuk megunni, hiszen a klasszikus eleganciát képviselik. A hagyományos fazon természetesen nem vész el, csak átalakul – azaz a már eddig is megszokott darabok megmaradnak, miközben újabb változatok bukkannak fel mellettük. Máris mutatjuk, mire kell számítani loafer-fronton!

Előtérbe kerülnek a csatok, amik vagánnyá és különlegessé teszik a szetteket. Viseld őket sportosabb összeállításban, mint amilyen az alábbi is. Nagyjából tavaly óta menő zoknival viselni a loafert, ezzel a változattal pedig különösen jól mutat!

Az extra platformmal ellátott darabok szintén új erőre kapnak majd, ezzel szó szerint kitűnhetsz a tömegből, hiszen simán megdobja a magasságodat 10 centivel. Természetesen nemcsak fekete, számos más színű loafer is megtalálható a boltok polcain, így érdemes az árnyalatokkal is kísérletezni.

Apropó színek, íme egy menő példa arra, hogy érdemes színes lábbelit választani az amúgy egyszerű és kevésbé izgalmas összeállításhoz.

Szintén új fazonként debütál a magas sarkú loafer, ami tökéletes választás lehet azok számára, akik nem szeretik a tűsarkú darabokat. Ezek a cipők ugyanis szuper tartást biztosítanak, ráadásul a platform miatt egyáltalán nem fogod úgy érezni, hogy magas sarkúban tipegsz.

A végére hagytuk a legextrábbat, a strasszkövekkel kirakott darabot, ami egyértelműen egy esti választás. Szuper lehet még egy csinos ruha mellé is, de a farmer mellett is megállja a helyét.

Ezek a trendek tarolni fognak idén ősszel:

