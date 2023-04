A D-vitamin ajánlott napi adagját nemzetközi egységben (NE) szokás megadni, és míg korábban 600-800 NE volt egy átlagos felnőtt ember számára az ajánlott bevitel, úgy az utóbbi évek kutatásai szerint 1500-2000 NE javasolt, sőt a biztonságos felső határt 3000 NE-ben határozta meg a WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet. De pontosan miért is olyan fontos, hogy bőséges mennyiségű D-vitamint fogyasszunk?

A D-vitamin szerepet játszik a csontok egészségében, mivel elősegíti a kalcium felszívódását. Emellett fenntartja a kalcium és a foszfor optimális szintjét a vérben, hogy támogassa a csontok egészségét. A D-vitamint az étrend-kiegészítők és a napfény mellett az alábbi három élelmiszerből is tudod pótolni!

Galéria / 3 kép 3 D-vitaminban gazdag étel, amit érdemes rendszeresen fogyasztani Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle magazin írása.