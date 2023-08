Hétfőn 11:30 körül hívta az édesanyja a 911-et a családi házukhoz, de a kiérkező mentősök már csak a halál beálltát tudták megmondani. Angus Cloud halálának oka drogtúladagolás, amelyhez valószínű édesapja halálának is köze volt. Halála nemcsak a rajongóknak és a családnak, hanem a kollégáinak is óriási veszteség. Többek között a sorozat főszereplőjének, Zendayának, akinek rengeteg közös jelente volt a színésszel. Sokan várták, hogy megszólaljon, hiszen ő és Angus a kamerákon kívül is nagyon jó barátságot ápoltak.

Zendaya azonban kivárt, és próbálta összeszedni gondolatait, mielőtt a nyilvánosság előtt is megszólal szeretett barátja halála kapcsán. A színésznő szívszorító sorainál csak az Angusról kirakott fekete-fehér képe hatotta meg még jobban az embereket.

Nincsenek szavak arra a végtelen gyönyörűségre, amilyen Angus volt. Olyan hálás vagyok a lehetőségért, hogy ismerhettem őt ebben az életben, hogy a testvéremnek nevezhettem, hogy láthattam a melegséggel teli, kedves tekintetét és ragyogó mosolyát, vagy hogy hallhattam a nevetését... Így szeretnék emlékezni rá. Hálás vagyok mindazért a határtalan fényért, szeretetért és örömért, amelyet valahogy mindig felénk sugárzott. Minden pillanatot őrizni fogok.

Angus Cloud 2019-től 2022-ig játszotta Fezcot az Eufória sorozatában, aki pillanatok alatt lett a közönség egyik kedvenc karaktere. Zendayan kívül egyébként Sydney Sweeney, Drake és sok más sztár is részvétét nyilvánította a családnak.

