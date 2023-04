Zendaya egyértelműen az egyik legtehetségesebb és legnépszerűbb színésznő napjainkban, hiszen olyan sikeres produkciókban játszott az elmúlt években, mint például az új Pókember-filmek, a Dűne, vagy éppen az Eufória című sorozat, amiért sorra zsebeli be a nagyobbnál nagyobb díjakat.

Azt viszont csak kevesen tudják, hogy Zendaya nem csupán a színészkedéshez ért, hiszen egykor ő is a Disney csatornán kezdte a karrierjét (mint Miley Cyrus vagy Selena Gomez), és több saját száma is megjelent akkoriban.

Utoljára viszont A legnagyobb showman című filmben hallhattuk a hangját Zac Efron oldalán még 2017-ben, ám úgy tűnik, hogy Zendaya énekes oldala ismét előre tört.

Hatalmas meglepetésként érte ugyanis a rajongókat ugyanis, hogy a minap a sztár a Coachella színpadán lépett fel Labrinth-tal, hogy előadja az All For Us című dalt az Eufóriából:

A fanok persze IMÁDTÁK Zendayát, és minden túlzás nélkül a TikTok is pillanatok alatt felrobbant, amint felkerültek a videók az előadásról. Ezt persze meg is értjük, a sztár ugyanis bebizonyította, hogy bármibe is fog, az tökéletes lesz! Ezek után pedig már csak egy dolgot szeretnénk; az Eufória harmadik évadát!

