Viselnéd vagy ki nem állhatod? Visszatért a 80-as évek legnépszerűbb frizurája

Már 2 éve, 2018-ban is szóba került, hogy a banáncsat újra őrülten divatos lesz, ám nagyon úgy tűnik, 2 év kellett ahhoz, hogy megemésszük, ez valóban megtörténik. Így most, amikor a vastag, színes hajgumik és pántok is újra fénykorukat érik, a feltűzött haj egyik legmenőbb változata, ha banáncsattal készíted el.

Ha hirtelen nem ugrik be, mutatjuk is, melyik hajcsatról van szó:

Lehet, hogy hirtelen te sem vagy odáig az ötlettől, hogy ilyet tegyél a hajadba, pedig hidd el, nagyon praktikus holmi, különösen azokon a napokon, amikor épp semmi kedved hajat mosni, frizurát készíteni, és úgy egyébként is idegesít, ha a nyakadban lógnak a tincseid.

Ilyen esetekre kell egy 2020-ra felturbózott banáncsat, egy gumi, amivel copfba kötöd a hajad, a csattal megemeled, és indulhat a nap!

Jöhet egy kis inspiráció?

