Veled is sokszor megesik, hogy a hajgumidat nemes egyszerűséggel a csuklódra húzod, hogy véletlenül se veszítsd szem elől? Akkor az sem kizárt, hogy néha teljesen megfeledkezel róla, és akár órákig ott marad a karodon. Noha úgy tűnhet, ezzel nincs is semmi baj, valójában szakértők óva intenek attól, hogy ez szokásoddá váljon. Ugyanis a hajgumi (pláne egy szorosabb) akár életre szóló gondokat is okozhat!

1. Fertőzést kaphatsz el

Amikor egy szoros hajgumi a csuklódon van, és nagyon hosszú ideig ott marad, az állandó dörzsölés és szorítás hatására megsérülhet a bőrfelület a kezeden. A gond, hogy a hajgumid sok esetben baktériumoknak is otthont ad (elejted a földre, beledobod a táskád mélyére), amikor pedig közvetlenül hozzáér a sérült bőrödhöz, akár komoly fertőzést is elkaphatsz. 2015-ben egy amerikai lány került emiatt életveszélyes helyzetbe, mert a csillogó bevonatú hajgumit sokáig viselte a csuklóján, felsértette a bőrt, és a nyílt sebbe belekerült háromféle baktérium is.

2. Gátolja a vérkeringést

Egy szorosabb hajgumi esetén nem csak piros vonal marad a kezeden, de a vérkeringésedet is akadályozod vele. A tested nehezebben tudja elvégezni a feladatait, hiszen a vér nem tud megfelelően végighaladni a testeden, és azt érezheted, hogy a szívedet több munkának teszed ki - elvégre ez mindenhová próbálja eljuttatni a vért. Arról nem is beszélve, hogy egy ponton túl a bőröd sápadttá válik és zsibbadást érezhetsz. Így történt, hogy egy kanadai nő komoly idegkárosodást szenvedett a karjában, mert hosszú éveken át mindig automatikusan a csuklójára húzta le a hajgumiját.

3. Bőrirritációt is okoz

Nem biztos, hogy a hajgumi sebessé teszi a kezedet, és bejutnak rajta a baktériumok; sok esetben "csak" bőrirritációt okoz. A gond, hogy akinek kicsit is érzékenyebb a bőre, pár óra után azt tapasztalhatja, hogy pirossá válik a bőrfelület, és sokkal érzékenyebb lesz az érintésre. Így karkötőt, karórát sem igazán tudsz viselni, ezért fontos megelőzni a problémát, és csak akkor húzd a hajgumit a karodra, ha az tényleg elég laza. Ilyenkor nem lesz gond, ám ha kicsit is szorosnak érzed, inkább minél előbb vedd le!

