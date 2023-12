A nő azt állítja, hogy még 2010 szeptemberében, az atlantai St. Regis szállodában támadt rá, majd molesztálta is. A keresetben részletezve is van, mi történt pontosan azon a bizonyos éjszakán. A most 56 éves akciósztár meghívta a lakosztályába asszisztensét, miután visszatért egy klubból több hostess társaságában. A többi nő távozását követően, Diesel állítólag megragadta Jonasson csuklóját, és az ágyra húzta. Bár a nő kérte főnökét, hogy hagyja abba, az meg sem hallotta a kérését és tovább folytatta.

A vádiratban az is olvasható, hogy a nőnek sikerült kiszabadulnia a férfi szorításából és a fürdőszoba felé szaladnia, de Vin elkapta és önkielégítést végzett. Jonassonnak egyébként az volt a feladata, hogy partikat szervezzen, elkísérje a sztárt bulikra és gondoskodjon arról, hogy a „közelben” legyen, amikor más nőkkel együtt fotózzák. A színész az incidens után kirúgta a nőt.



A szexuális zaklatáson kívül Jonasson nemen alapuló megkülönböztetéssel, szándékos érzelmi szorongás okozásával, ellenséges munkakörnyezettel és jogtalan kirúgással vádolja a sztárt. Hallgatása pedig azért tartott 13 évig, mert az általa aláírt titoktartási megállapodásban az állt, hogy nem beszélhet különben komoly jogi pert akasztanak a nyakába. Természetesen ügyvédje is reagált a vádakra:

Hadd legyek világos: Vin Diesel ezt az állítást teljes egészében tagadja...Vannak egyértelmű bizonyítékok, amelyek teljes mértékben cáfolják ezeket a különös állításokat.

