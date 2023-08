Akkor nemcsak egykori kollégái, de az egész filmipar hátat fordított neki. Természetesen, ahogy lenni szokott, azóta sok víz lefolyt a Dunán, ezért most először érezte úgy, hogy beszélhet az akkor történtekről.

A legfrissebb interjújában őszintén bevallotta, hogy hűtlen volt feleségéhez, Tara Wilsonhoz, de továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat, miszerint 2021-ben szexuálisan zaklatott két nőt, akikkel viszonya volt.

Nincs bíróság. Nincs büntetőeljárás. Nincs semmi, ami miatt felállhatnék a lelátóra, és elmondhatnám a történetemet, tanúkat kérhetnék. És vannak még abszurdabb részletek, amelyek teljesen nevetségesek, és amelyeknek egyáltalán nincs tényalapjuk. Nem szeretek erről beszélni, mert amint megteszem, a Daily Mail vagy mások kiragadnak egy részletet és a saját sztorijukat írják meg. Ezt pedig nem akarom, hogy a gyerekeim lássák.

A színész aztán hozzátette, hogy bár a megcsalás igaz, szerinte messze nem akkora bűn, mint amivel őt vádolták meg. 2021-ben, pont az And Just Like That premierjét követően jelentkezett két nő, akik azzal vádolták meg -ot, hogy erőszakkal vette rá őket a közösülésre.

A sztár, akit elsősorban Mr. Bigként ismer a világ, az eset után a spinoff sorozatból is ki lett rúgva, sőt még a jeleneteit is kivágták. Felmondták a tequila márkájával kötött 12 millió dolláros szerződését, kirúgták a CBS „The Equalizer” című drámájából, és az ügynöksége is hátat fordított neki.

Chris egyébként 2012-ben vette feleségül Wilsont, akitől két gyermeke született: Orion (15) és Keats (3).

