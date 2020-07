Pofonegyszerű recept: készítsd magad a vegán tejfölt!

Sokan azért nem vágnak bele a növényi alapú étkezésbe, mert bedőlnek annak a tévhitnek, miszerint ez jóval drágább életvitel, mint a húsevőké. Pedig ha kicsit továbbgondoljuk a dolgokat, rengeteg – a boltban tényleg drágábban kapható – falatnyi adagot saját magunk is elkészíthetünk jóval nagyobb mennyiségben. Ilyen például a tejföl vegán változata is.

Sokféle változat létezik, mi most 5 elkészítési módot fogunk megmutatni, hogy mindenki eldönthesse, neki melyik lesz a kedvence. A víz és az olaj mennyisége a krém sűrűségét fogja beállítani, így mindenképpen érdemes eltérni a recepttől, ha nem a mi szájízünkre készült volna. Emellett fűszereket is bőven elbírnak, vagy só nélkül akár mehet édességekre is, mint például a kölesgombócra.

Kezdjük is egy mandulás változattal:

forrás: unsplash.com Ha nem találtál mandula örleményt, mindenképpen hámozd meg a mandulákat a porítás előtt.

Mandulakrém

Hozzávalók:

10 dkg rizs

10-15 dkg hámozott mandula

1 ek olaj

ízlés szerint só

ízlés szerint víz

Elkészítése:

Először főzd meg a rizst, majd hagyd állni 20 percig fedő alatt, hogy jól megpuhuljon. Ezalatt őröld meg a mandulát, majd ha letelt az idő, keverd hozzá a rizshez. Ez az egyveleg mehet a robotgépbe az oljajjal, sóval és annyi vízzel, hogy az egészet ellepje. Turmixold addig, amíg kellőképp krémes állagú nem lesz.

Ha pedig nem szeretnél fehér rizst fogyasztani vagy kíváncsi vagy milyen opcióid vannak még, nézd meg galériánkban a többi receptet is!

