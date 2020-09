Védekezz a vírus ellen D-vitaminnal: De vajon a szoli, a napozás vagy a kapszula a legjobb módja ősszel?

Most, hogy ismét tombol a járványszezon, és a tél is közeledik, fontos, hogy felkészítsd a szervezetedet, azaz alaposan teletankold magad vitaminnal. Az egyik legfontosabb ezek közül a D-vitamin, amit több forrásból is bejuttathatsz.

Egyrészt élelmiszerekkel és vitaminnal, másrészt napozással - persze szigorúan fényvédő szerekkel felkészített bőrrel, hiszen míg a napnak az egyik fajta sugarai jót tesznek a testednek, a másik fajták a bőrödet roncsolhatják.

A legjobb módszer, ha a szervezet maga állítaná elő az optimális működéséhez elengedhetetlen vegyületet, Akár a napfény vagy a szoláriumozás generálta UVB-sugárzás által tud a tested D-vitamint termelni.

Akár otthonról, akár irodából dolgozol, a tested ki van éhezve a fényre, és az UV-fény pedig pozitív hatással van a hangulatodra is. A legjobb természetes UV-fény forrás a nap, de ha ezt a módszert választod, semmiképp ne sokkold a bőrödet.

A bőr hirtelen és nagy mennyiségű UV adaghoz nincs hozzászokva, ezért egy olyan sokkhatás éri, ha egyszerre több órát eltöltesz a napon, amivel a pozitív élettani hatásokat nem sikerül elérni, ellenben komoly károsodás érheti a bőrt. Felmerül a bőrbetegségek kockázata, az idő előtti bőröregedés, ráncosodás, illetve a kiszáradás, repedezés lehetősége - mondja a szakértő klein Péter, a KiwiSun alapítója.

Hozzátette, hogy a szolárium használat ugyan nem tudja pótolni a szabadban töltött időt, a természetes napfényt, de fokozatosan tudod szoktatni a bőrödet a sugarakhoz.

A régi hiedelmekkel ellentétben a hatósági előírások szigorúan meghatározzák a szoláriumok által kibocsátott UV-fény maximális erősségét. Ezért bőrtípustól függően mindenki részére egyedi, biztonságos napozási idő alkalmazható, és amiatt sem kell aggódni, hogy nyoma marad a bikininek vagy a fürdőnadrágnak.

A hatósági előírások betartásával, megfelelő fertőtlenítéssel a szoláriumozni egyáltalán nem veszélyes, csak arra kell figyelned, hogy olyan helyre menj, ahol száz százalékosan betartják a fertőtlenítési eljárásokat.

Növeld ötszörösére a gomba D-vitamin tartalmát egy apró trükkel Életmód Nem érdekel Elolvasom