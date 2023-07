Tóth Andi tavasszal jelentette be, hogy közel tíz év után visszavonul az énekléstől, mert úgy érezte, nem értékelik a munkáját. „Talán életem legnehezebb döntése volt, meg a legjobb is” – mondta a JOY Social Media Award #Hallgasshazait kategóriának idei győztese. Andi a díj átvételekor azért kiemelte, az elismerés ellenére nem gondolja meg magát a zenei karrierjével kapcsolatban, sőt, borzasztóan élvezi, hogy egy évtizednyi hajtás után végre lelassíthatott egy kicsit.

„Elkezdtem szeretni az életet, elkezdtem szeretni magam és vigyorgok reggeltől estig” – mesélte a joy.hu-nak Andi. Na persze nemcsak pihenéssel telnek a napjai, hiszen bejelentette, hogy Backoff néven saját ruhamárkát indít, ami várhatóan július végén debütál majd. Andi a közösségi oldalán elárulta azt is, hogy július 15-én szombaton készítik el a fotókat a termékekről a webshopra, sőt, ezen a napon egy videoklipet is forgat a divatmárkája bemutatása apropójából: az új dalt Andi írta és ő is énekelte fel.



És bár a visszatérés abszolút nem szerepel a tervei között, azért nem fordít teljesen hátat a zenének a jövőben sem: a saját számait valóban nem szeretné már előadni koncerteken, klubokban vagy fesztiválokon, de extra produkciókban, mint a Dancing with the Stars szívesen fellép, illetve örömmel igent mondott a Tina Turner emlékére rendezett estére is, megtisztelőnek tartja a felkérést. „Akinek még SZÁMÍT a zene, a VALÓDI lelket melengető ZENE, azt szeretettel várjuk az Erkel színházban november 5-én este 19:00-órától” – írta az Instagramján.



