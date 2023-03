Tóth Andit hetente láthatjuk a tévében a Sztárban sztár zsűritagjaként, valamint a Hazatalálsz című sorozatban is szerepel.

Külső szemlélőként azt gondoltuk, karrierje szárnyal, sőt magánéletében is rá talált a boldogság, biztosan minden a legnagyobb rendben van az életében.

Tóth Andi bejelentése viszont tökéletesen mutatja, hogy soha nem tudhatjuk, a színfalak mögött mi zajlik, hogyan érzi magát az adott személy.

Az énekesnő most elképesztően őszinte videóban jelentette be, hogy felhagy az énekléssel. A közel fél órás videóban Tóth Andi kifejti, hogy a zene számára gyerekkora óta egy kommunikációs eszköz, olyan képesség, amivel adni szeretett volna valamit az embereknek. Lassan 10 éve van a pályán, 15 éves korában robbant be a köztudatba és ezalatt a 10 év alatt rengeteg nehézségen kellett keresztül mennie.

Andi azt is elárulta, hogy az évek alatt annyit változott, hogy néha már azt sem tudja, hogy ki ő valójában. De mindezt nem bánja, mert úgy érezte, hogy nincs baj, amíg zenélhet. Végül azonban a zenélés nem hozta el számára azt a biztonságot, amire számított, hiszen az emberek már nem a zenéje miatt beszéltek róla, hanem a magánélete, kinézete miatt. Ő viszont csak arra vágyott, hogy énekesnőként ismerjék el.

A váratlan bejelentés teljesen lesújtotta a rajongókat, néhány perc alatt rengeteg komment érkezett és kérlelik Andit, hogy ne adja fel a zenélést.

Nem az éneklést kellene abbahagyni/feladni, hanem a social médiás/bármilyen közszereplést ha ennyire megterhelő számodra! Nem kéne kivágnod a nyelved...a kommunikációs csatornád! Ugyanis senkinek a világon nincs joga téged/neked bántani/rosszat okozni azért hogy neki bármilyen módon jobb legyen! De még úgyis fiatal vagy és majd rájössz hogy mivel érdemes igazán foglalkozni. Ez egy nagyon kicsi piac, ahol te próbálsz érvényesülni. Ha most nem itt lennél, már M.Carrey/Lady Gaga szintű sztár lennél...minimum! - írta az egyik kommentelő

Andi bejelentését itt tudod megnézni!

