Így vedd fel a harcot a kötényhas ellen: 4 tipp, hogy le tudj számolni a lógó redővel!

Mi az a kötényhas?

A kötényhas egy olyan kifejezés, amely a has alsó részén kialakuló zsírrétegre és bőrfeleslegre utal, mely hasonlóan egy kötényhez lelóg a csípő tájékára. Nőket és férfiakat egyaránt érinthet ez az állapot.

Miért alakul ki a kötényhas?

Ez a jelenség általában akkor alakul ki, amikor valaki hosszú időn keresztül túlsúlyos, elhízott állapotban van, majd hirtelen a has mérete jelentős mértékben csökken.

A kötényhas kialakulásának fő oka a hosszú távú túlsúly vagy elhízás. Amikor valaki hosszú időn keresztül túl sok kalóriát fogyaszt, és kevés mozgással él, a test elraktározza a felesleges energiát zsírrétegek formájában. A zsírszövet a test különböző részein halmozódhat fel, az alsó hasrész környékét sem kímélve. A has bőre és kötőszövete nyúlik, igazodva a megváltozott testalkathoz, és amikor nem bírja tovább tartani a túlsúlyt, megereszkedik.

Amikor a has mérete, hirtelen jelentősen lecsökken, például ez fordulhat elő szülés vagy jelentős fogyás következtében is, akkor a bőr és a kötőszövet nem mindig tud lépést tartani ezzel a hirtelen történt változással. Ennek eredményeként a has alsó része elernyedhet és lóghat, létrehozva ezzel egyfajta kötényhez hasonló megjelenést.

forrás: Canva

A kötényhas csak esztétikai probléma?

A kötényhas lelóghat a szemércsont tetejéig, súlyosabb esetben a combok felső részéig vagy akár a térdig is.

Érdemes tudni, hogy a kötényhas problémája nem csak esztétikai jellegű, hanem akár egészségügyi problémákat is okozhat. A bőrredők alatt kialakulhat irritáció, izzadás, testszag, súlyosabb esetben gombás felülfertőződés vagy fekély is.

A fizikai kellemetlenségeket érzelmi nehézségek is követhetik. Ugyanis a kötényhas sok ember számára szégyen vagy stressz forrás lehet. Fontos megérteni, hogy nem vagy egyedül!

Csak a túlsúlyos embereknek van kötényhasa?

Nem, a kötényhas kialakulása nem feltétlenül függ össze a túlsúllyal. Egy nagy baba kihordása, vagy akár ikrekkel való terhesség következtében is, a has extrém táguláson megy keresztül, még akkor is, ha a 9 hónap alatt nem rakódik az anyukára súlyfelesleg. A bőr nem tudja olyan gyorsan követni a zsugorodást, mint ahogyan a test a kilókból, vagy éppen terhesség esetében a térfogatból veszít. Így lehetséges, hogy egy lapos hassal rendelkező nőnek is kötényhasa van.

Ugyanez igaz arra is, akinek a korábbi túlsúly után a testzsírszázaléka nagyon alacsony lett. Elérte a célját, a megfelelő alakot, csak a bőr, a korábbi állapot miatt veszített a feszességéből, így kötény szerűen lóg a lapos hason.

forrás: Canva (Umida Kamalova)

Lehetséges a kötényhasat csökkenteni vagy teljesen eltávolítani?

Célzott fogyás egyes területekre specializálva nem lehetséges, így sajnálatos módon, nem fogjuk felfedni a nagy titkot, aminek segítségével eltűnik a kötényhas alatti zsírlerakódás. Azonban van pár lehetőség, ami sokat segíthet a problémán.

A lenti galériánkban mutatjuk ezeket.

Galéria / 5 kép 3 tipp a kötényhas megszűntetéséért Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás 1., forrás 2.

Az ÉVA magazin írása.