Gigi Hadid és Amal Clooney is erre a csizmatrendre esküszik idén: elegáns és mindenhez passzol

Több alkalommal is beszámoltunk már a téli cipőtrendekről, hogy melyek azok a lábbelik, amik idén is fent lesznek a trendtérképen és úton-útfélen visszaköszönnek majd. Egyértelmű, hogy most is menőnek számítanak a chunky darabok, a bakancsok, a feltűnő színű darabok és a fehér csizmák, bokacsizma pedig bélelt változatban tarol. A lapos talpú darabok most külön figyelmet kapnak, így azok, akik amúgy sem bírják a magas sarkú cipőket, télen előnyben érezhetik magukat. De ez nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan fazonok a trendtérképen, melyek a magas sarkú szerelmeseinek kedveznek.

A 2023/24-es téli szezonban ugyanis a népszerűségi lista egyik dobogós helyezettje kétségkívül a magas szárú és magas sarkú csizma, amely minden szettet elegánssá tesz, ráadásul tényleg mindenhez passzol – még a lazább, sportosabb összeállításokkal is jól mutat. Ezzel pedig és Amal Clooney is tisztában vannak, akik az utóbbi időben is viselték a szóban forgó darabot, de emellett Taylor Swift és Dakota Johnson is imádja ezt a szabást. Elképesztően szofisztikált hatást nyújtó, szexi és elegáns csizmákról beszélünk, nem csoda, hogy a sztárvilág odavan érte. Persze ez nem jelenti azt, hogy csak a tűsarkú vagy épp ellenkezőleg, a törpesarkú változat felelne meg az idei trendeknek, hanem épp a sokszínűségben rejlik a varázsa. Nézzük, hogyan viselik a sztárcsajok ezt a csizmát és milyen darabokkal kombinálják azokat!

Amal Clooney egyszerűen odavan ezért a magas sarkú csizmáért, számos alkalommal viselte már. Az egyik legjobb példa, amivel kombinálta, az a bézs kötött ruha, ami elképesztően népszerű a téli időszakban. Ki mondta, hogy a bézs és a fekete túl nagy kontrasztban vannak egymással? Amal biztosan nem!

forrás: Getty Images

ot november elején kapták lencsevégre ebben a szettben, amint elhagyja New York egyik kedvelt szórakozóhelyét számos más hírességgel együtt. A szupermodell megint extra csinos volt, egy hosszú fekete inget viselt magas szárú fekete csizmával. A szexi és sejtelmes szett összképéhez mindenképp hozzájárult a monokróm színválasztás és a feltűzött frizura.

forrás: Getty Images

Taylor Swift pontosan tudja, hogy a feketén túl is van élet, imádja a vöröses, barnás árnyalatú cipőket és táskákat, amik tökéletesen passzolnak a szőke hajához. Októberben épp egy ilyen darabban kapták lencsevégre, amit fekete ruhával és barna kabáttal kombinált.

forrás: Getty Images

Dakota Johnson stílusáról kevés szó esik, pedig a színésznő sosem kirívó vagy túl sok, mindig tudja, hogyan kell megjelenni egy-egy eseményen. Így volt ez november közepén is, amikor New York utcáin kapták lencsevégre, amint egy fekete magas szárú csizmát viselt, amit egy teljesen fekete szettel tett egésszé. A szaténszoknya idén télen is visszatérő darab, a kis arany táska pedig mindenképp feldobja az összhatást!

forrás: Getty Images

Mi lesz a menő idén télen frizurafronton? Most kiderül!

Galéria / 8 kép 8 frizura, ami hatalmas trend lesz ezen a télen Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás