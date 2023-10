Ez a csizma idén télen sem hagy cserben: mini- és maxiszoknyához is tökéletesen passzol

Attól, hogy lassan beköszönnek a mínuszok, még nem kell megfeledkezni a szoknyákról és a ruhákról, sőt! Ősszel és télen is érdemes ezekkel a darabokkal feldobni az öltözködésünket, és nem lekorlátozni magunkat a nadrágokra. Főleg, hogy idén is extra trendinek számítanak a miniszoknyák, ahogy a maxi darabok is. Persze viselésük megköveteli a megfelelő rétegek hozzáadását, a vastag harisnyától kezdve a pulcsikon keresztül a megfelelő kabátokig. A kiegészítőkről és a cipőkről sem érdemes megfeledkezni. Utóbbira hoztunk most egy nagyon trendi példát, ami idén télen a legmenőbb lábbelik sorába tartozik. Ez pedig nem más, mint a hosszú szárú csizma, ami tagadhatatlanul tökéletes választás a miniszoknya mellé, ahogy a maxi darabokhoz is. Mutatunk néhány példát erre inspirációként:

A kötött ruhák idén ősszel és télen sem maradhatnak ki a menő trendek közül, és nemcsak a bézs árnyalataiban hódítanak. Egy sötétkék darab például tökéletesen mutat a barna különböző árnyalataival. Érdemes magas sarkú csizmát választani hozzá, hogy még nőiesebb legyen a végeredmény.

Hosszú szoknya esetén amúgy is érdemes olyan csizmát választani, ami elég magasan végződik ahhoz, hogy ne maradjon rés a csizma és a szoknya vége között, hogy ne rövidítsen a lábadon optikailag.

A kötött anyagok mellett a farmer cuccok is nagyot mennek a hideg hónapokban, egy elég hosszú ruhából menő, miniszoknyás szettet varázsolhatsz. Ehhez pedig szuperül jöhet egy fekete hosszú szárú csizma, íme:

Még egy példa arra, hogy milyen jól működik együtt a miniszoknya – ez esetben a miniruha – és a hosszú szárú csizma, aminek nem feltétlenül kell feketének vagy barnának lennie. Színes csizmákat is bőven találsz a választékban, így biztosan rábukkansz arra, ami igazán illik hozzád.

A mini és maxi darabok mellett a midi darabokról sem szabad megfeledkezni, ami kissé retró érzetet kelt. Szupernőies és sikkes lesz a végeredmény hosszú szárú csizmával kombinálva.

A hűvösebb hónapokban jó pár menő trend érkezik:

