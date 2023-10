Van, aki forrón szereti, van, aki jeges verzióban, vannak, akik a fekete teára, míg mások a zöld teára esküsznek. Fehér, sárga, oolong, rooibos, mate, citrommal, mézzel vagy akár tejjel – a teafogyasztást annyira sokszínűen variálhatod, hogy biztosan nem fogod megunni. Ha pedig kíváncsi vagy rá, hogy miért érdemes naponta legalább egy csésze teát meginnod, olvass tovább.

A tea jótékony hatásai

Csökkenti a vérnyomást

Tanulmányok kimutatták, hogy a teában található növényi vegyület kifejezetten jótékony hatással van a szív egészségére, hiszen nemcsak a vérnyomást, hanem a koleszterin- és a vércukorszintet is csökkentheti.

Csökkentheti bizonyos rákos megbetegedések kockázatát

A teában található polifenol antioxidáns hatású, azaz felszabadíthatja a rák kialakulásához hozzájáruló szabad gyököket, és meggátolja a rákos sejtek terjedését a szervezetben. Egyes kutatások szerint a tea fogyasztásával nagyobb eséllyel megvédheted magad az olyan rákfajták ellen, mint a szájrák.

Javítja a koncentrációs készséget

A zöld teában található aminosavakról kimutatták, hogy a pozitív hatásai vannak az agyműködésre, így a tea fogyasztásával a memóriád is javulhat, illetve az ital abban is segít, hogy jobban tudj koncentrálni.

Afrodiziákumként is működhet

A srí lankai tradicionális orvoslás alapján egy fekete teafajta (Camellia sinensis) szexuálisan stimuláló hatással bír, azaz afrodiziákumként is működhet. Meghosszabbíthatja a szexuális aktust és növelheti a tesztoszteronszintet. Sőt, olyan szexuális zavarok kezelésében is segíthet, mint például a lecsökkent libidó.

Finom és még hidratálttá is tesz

A tea amellett, hogy nagyon finom, értékes folyadék, így ha több csészével megiszol belőle, akár hidratálttá is tehet. Segít a testhőmérséklet és az emésztés szabályozásában is. De arra érdemes ügyelni, hogy natúr verzióban fogyaszd, mert ha cukorral és mézzel iszod, túl sok kalóriát vihetsz be egy nap több tea elfogyasztásával.

Mire érdemes figyelni?

Kétségkívül a tea számtalan egészségügyi előnnyel bír, de azért nem árt tisztában lenni az árnyoldalakkal is.

– A túlzott teafogyasztás rossz hatással lehet a fogakra: foltokat vagy elszíneződést okozhat.

– Azzal is érdemes vigyázni, hogy ha olyan teát fogyasztasz, amelyben több koffein van, például fekete tea. Az esti órákban már ne igyál belőle, és a nap folyamán fogyasztott mennyiségre is ügyelj, különösen ha kávézol is mellette.

– A fekete és zöld tea olyan természetes vegyületeket tartalmaznak, amelyek befolyásolhatják a szervezet vasfelvételi képességét. Így ha vashiányod van és vastablettát kell szedned, mindenképpen ügyelj arra, hogy ilyen típusú teákat kevesebbet, vagy egyáltalán ne fogyassz.

A teának gyulladáscsökkentő hatása van és az immunrendszert is erősíti. Galériánkban most olyan teafajtákat gyűjtöttünk össze, amelyek segítenek az immunrendszer felturbózásában.

