Ez aggasztó tendencia, figyelembe véve, hogy az internet milyen nagy befolyással van az életükre, elsősorban a káros hatásai miatt. Nem csoda, hogy sok szülő, köztük a hírességek is egyre jobban aggódnak gyermekeik mentális és lelki egészségéért.



A hamis szépségtrendek, a toxikus social média szereplők és a ránk zúduló online bántalmazok miatt sokan érzik úgy, hogy jobb minél távolabb tartani a gyerekeket ettől. Sőt, mi több, arra is igyekeznek nevelni őket, hogy ha valaha is használnak közösségi oldalakat, azt tudatosan és megfontoltan tegyék, mégpedig a magánéletük teljes elszigetelésével.



A következő válogatásban olyan sztárokat gyűjtöttünk össze, akik amellett, hogy tiltják gyerkőceiknek a közösségi oldalakat, az okot is megosztották a világgal.



Lássuk, kik ők!

Galéria / 7 kép Híres szülők, akik tiltják gyerekeiknek a social mediát Megnézem a galériát

