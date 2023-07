A család az család! 9 híres ember, akit meleg szülő nevelt fel

LMBTQ szülőnek lenni ma már egészen más jelent, mint egykoron, így hát a legnagyobb hírességek örömmel vallanak a sajtó munkatársainak azokról a családi titkokról, amikről eddig csak egy szűk kör tudott.

Vannak, akiknek szülei mindig is tudták azt, hogy a bennük dolgozó érzelmek mely irányba viszik őket, míg másoknak sok-sok évtized kellett ahhoz, hogy gyermekeik és a nyilvánosság előtt is felvállalják azt, hogy a saját nemükhöz vonzódnak. Akárhogy is volt, szeretetben, támogatásban és figyelemben senki sem szenvedett hiányt, hiszen a család az minden körülmények között család. És mint ahogy azt majd galériánkban is láthatod, a hírességek teljesen el is fogadták azt, hogy imádott szüleik az LMBTQ közösség büszke tagjai.

Mutatjuk is, hogy mely sztárok azok, akiket LMBTQ szülők neveltek fel!

9 sztár, akit meleg szülő nevelt fel

Az InStyle magazin írása.