Egyre biztosabb, hogy Selena Gomez és Zayn Malik egy párt alkotnak: itt látták őket randizni legutóbb

nemrég még azért volt a figyelem középpontjában, mert online konfliktusba keveredett Hailey Bieberrel, aztán robbant az igazi bomba; a sztár ugyanis úgy tűnik, hogy összejött a One Direction egykori tagjával, Zayn Malikkal.

A dolog persze koránt sem annyira egyszerű, mint ahogy azt elképzeltük, a két sztár ugyanis rendkívül ügyesen tartja titokban a tényt, hogy járnak. Először akkor röppent fel a hír, amikor egy New York-i pincérnő beszámolt róla, hogy ő kísérte a helyükre Selenát és Zaynt egy menő étteremben, és elmondása szerint a találka egyértelműen randi volt, mert a két sztár nem félt csókolózni a vacsora közben.

Persze képet nem készített, ezért a rajongók azóta többet szeretnének tudni az állítólagos kapcsolatról, amit most úgy tűnik, hogy végre meg is kaptak. A minap ugyanis Twitteren és TikTokon írták többen is, hogy Selena és Zayn a Moulin Rouge című musical előadásán voltak a Broadway-n, ezt pedig bizonyítékokkal is alá tudták támasztani:

Bár kép még mindig nem készült a párról (senki nem tart magánál telefont New Yorkban?!), de a musical főszereplője, JoJo kirakott egy Instasztorit, amin együtt pózol Selena legjobb barátnőjével, Raquelle Stevensszel ÉS Zayn asszisztensével, ráadásul később JoJo kitett egy képet, hogy köszönetet mondjon Zaynnek, amiért az virágot vitt neki az előadásra.

Tehát úgy tűnik, hogy Selena és Zayn is ott voltak az előadáson, ráadásul egy társasággal is voltak, szóval már csak egy kérdésünk van; miért nem készít senki képet róluk?!

