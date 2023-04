Ha ma csak egy videót nézel meg az interneten, akkor ez legyen az: Selena Gomez önfeledten táncolt kishúgával Taylor Swift koncertjén

Az elmúlt hetekben nem telt el úgy nap, hogy a világ ne beszélt volna ről; kezdődött a botrányos összetűzésével Hailey Bieberrel, aminek aztán maga Sel vetett véget egy közleménnyel, amiben közölte a rajongókkal, hogy számára nem elfogadott, hogy az emberek halálosan fenyegetik Hailey-t, ezért véget kell vetni ennek az egésznek. És bár a dolog talán egy nagyon picit jobb lett, robbant az újabb bomba.

Kiderült ugyanis, hogy Selena összejött az egykori One Direction taggal, Zayn Malikkal, akivel egy New York-i étteremben randizott és szemtanúk szerint csókolózott. A rajongók persze azonnal kiugrottak a bőrükből, és jelenleg szó szerint az egész világ drukkol, hogy összejöjjön ez a kapcsolat. Selena pedig egyértelműen boldogabb, mint valaha, erre pedig tökéletes bizonyíték, hogy a minap mennyire önfeledten szórakozott Taylor Swift koncertjén, amire kishúgát is elvitte!

A koncert a Texas állambeli Arlingtonban volt, ami extra közel van Selena szülővárosához (Grand Prairie), így nem meglepő, hogy miért pont ezt a helyszínt találta a sztár a legmegfelelőbbnek arra, hogy elvigye kistestvérét legjobb barátnője, Taylor koncertjére.

A két testvér egyébként részt vett abban a szupercuki rajongói trendben, miszerint a show-ra a kedvenc Swift-albumuknak megfelelő öltözékben kell megjelenni; Selena az ikonikus Folklore-kardigánt viselte, 2020-as albumát reprezentálva, míg húga, Teefey a Speak Now korszak ikonikus megjelenését teremtette újra egy lila ruhában és piros keretes napszemüvegben:

A koncert egyik pontján pedig egy még cukibb dolog történt; Taylor miután előadta a 22 című számát, odament a színpad szélére, és átadta Selena kishúgának a kalapját, amire cserébe Teefay adott Taylornak egy barátság karkötőt:

Ráadásul a testvérpár a show egész ideje alatt önfeledten táncoltak és énekeltek, a látványtól pedig nekünk is sokkal jobb kedvünk lesz!

