Selena Gomez új frizura trendet teremtett: az extrahosszú fonott lófarok lesz az új kedvenced

zel annyi minden történt néhány hét leforgása alatt, mint mással egy egész élet alatt sem. Hatalmas háború dúlt közte és Hailey Bieber között, majd Selena úgy döntött megvédi Hailey-t, most pedig azt pletykálják, hogy Selenára ismét rátalált a szerelem.

Ha minden igaz, akkor új párja nem más, mint Gigi Hadid exe, és gyermekének apja, Zayn Malik. Selena és Zayn állítólag egymás kezét fogták és csókolóztak egy New York-i étteremben, nem sokkal később pedig Selenát Zayn asszisztensével is lefotózták a paparazzik, amikor elhagyták az éttermet.

mindemellett természetesen karrierjére is összpontosít, jelenleg is forgatja a Gyilkos a házban című krimisorozatot, valamint márkáját, a Rare Beauty-t is népszerűsíti. Most a márka nemrégiben tartott rendezvényén ejtett mindenkit ámulatba.



Selenát a helyszínen csípték el a paparazzik. Hosszú fekete műszőrme kabátot viselt, hozzá illő, fekete szatén felsővel és nadrággal. Szettje is tökéletes volt, de számunkra a frizurája volt a legkülönlegesebb.

Ez az extrahosszú, fonott lófarok valami elképesztő! Egyszerre elegáns és vagány!

forrás: GettyImages/Gotham/GC Images

A Rare Beauty eseményén körülbelül 100 influenszer vett részt, akik támogatják Selena márkáját. Selena nemrég megosztotta a szépségmárkához fűzött reményeit, és kifejtette, hogy szeretné elősegíteni a szépségről és a mentális egészségről szóló nyílt beszélgetéseket. Célja, hogy forradalmasítsa az iparágat az irreális szépségszabványok lerombolásával.

