Az eddigi legvadabb teória terjed: Selena Gomez elvetélt, miközben Justin Bieber gyermekével volt várandós?

Bár Selena Gomez és már több, mint öt éve szakítottak, az emberek azóta sem tudnak túllépni a kapcsolatukon, és folyamatosan arra próbálnak rájönni, hogy vajon mi is történt közöttük pontosan, ami a végső különválásukhoz vezethetett.



Több forrás szerint a dolog sokkal csúnyább és bonyolultabb volt, mint amit először gondoltunk, ugyanis felröppentek olyan hírek is, miszerint Justin megkérte Selena kezét, aki nemet mondott neki, ami miatt Justin összetört, és szinte a szakításuk után azonnal megkérte Hailey Bieber (akkor még Baldwin) kezét, akivel két hónappal (!!!) később össze is házasodtak.

Úgy tűnik azonban, hogy van esély arra, hogy ez a történet még megdöbbentőbb legyen! Egy TikTok felhasználó, Kyle Marisa Roth azzal robbant be nemrég a platformra, hogy sokkoló belsős információ vannak különböző sztárokról, hála bennfentes kapcsolatainak. Azt, hogy ezeknek mennyi az igazság tartalma, egyelőre nem tudni, ám sok esetben már bebizonyosodott, hogy Kyle valós információkat osztott meg, így talán a legutóbb megosztott történet is igaz lehet...



Kyle ugyanis egy nevét elhallgató forrás információját osztotta meg a minap, ami szerint Selena a szakítás előtt várandós volt gyermekével, ám sajnos elvetélt. Justin ezzel egyidőben megkérte szerelme kezét, ám Selena nemet mondott, Justin pedig a vetélés és a nemleges válasz hatására idegösszeomlást kapott.

Ami pedig ezután történt, azt mind jól ismerjük, Justin vigasztalódni szeretett volna, és megkérte Hailey kezét, aki igent is mondott neki... A rajongók szerint ez értelmet ad Selena híres dalának (Lose You To Love Me) egyik sorára:



„In two months, you replaced us” vagyis magyarul: „Két hónap múlva lecseréltél minket”, ami jelentheti azt is, hogy a „minket” szó Selenára és a meg nem született gyermekükre utal, Justin ugyanis két hónappal később vette feleségül Hailey-t. Ráadásul azt is tudjuk, hogy ezek után Selena rehabra ment, és nem függőség miatt, hanem azért, mert Justinhoz hasonlóan ő is teljesen összetört mentálisan. Ráadásul ez arra is magyarázatot adna, hogy ebben az időszakban Justin miért sírt többször is nyilvánosan, a dolgot pedig még kínosabbá teszi, hogy Hailey vigasztalta, aki ekkor már a menyasszonya volt...

Azt, hogy ez valóban így történt-e, talán soha nem tudjuk meg, de az biztos, hogy ez az egész történet egyre durvább és durvább, és talán jobb, ha most már mindenki inkább túllép a múlton...

Olvasnál még ről? Akkor katt a galériára!

Galéria / 7 kép 7 sztár, aki nyíltan kiáll Selena Gomez mellett Hailey Bieberrel szemben Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Akadtak olyan sztárok, akik nyíltan beszéltek a vetélésükről, ha kíváncsi vagy rájuk, akkor katt:

Galéria / 6 kép 6 híresség, aki nem titkolja vetélését Megnézem a galériát