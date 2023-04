A sztárvilágban elég csak egy rosszul megfogalmazott mondat vagy egy ártatlannak tűnő poszt ahhoz, hogy az emberek megutálják azt, aki addig mindennél jobban imádtak. Hailey Bieber pedig még ennél is kevesebbet csinált, csupán rajta volt egy képen, amit Kylie Jenner posztolt ki néhány héttel ezelőtt, és amiről az emberek azt feltételezték, hogy az Instasztori megalázására készült. Ez pedig pont elég volt ahhoz, hogy a világ Hailey ellen forduljon, a dolgon pedig az sem segített, hogy a poszt hatására az emberek elkezdtek kutakodni az internet bugyraiban, és igencsak kínos dolgokat találtak Hailey-ről.



Például azt, hogy rengeteg alkalommal utánozta Selenát az elmúlt években, ami, ha eddig nem tűnt fel, most már az elkötelezett Selena rajongóknak hála már biztosan... A gyűlölet-cunami pedig durva méreteket öltött, a dolog odáig fajult, hogy maga kelt Hailey védelmére, akit állítása szerint megkeresett a modell, mert már halálos fenyegetéseket is kapott.

És bár mi csak annyit látunk ebből az egészből, hogy rengeteg videó készül TikTokon, amelyek mind kiviccelik Hailey-t, a modell pedig sok-sok millió követőt veszít közben, a felszín alatt ennél sokkal több történik, amiről végre Hailey is megnyílt. Instasztorijában őszintén elmondta ugyanis, hogy ez volt élete legnehezebb időszaka:

„Elviccelhetném azt, hogy hogyan is érzem magam, hiszen ez könnyebb lenne, mint beismerni, hogy valójában nehéz most nekem. Egész felnőttkorom legnehezebb időszakát éltem át év eleje óta, a mentális állapotom pedig azóta is enyhén szólva törékeny”

– kezdte Hailey a mondandóját, majd így folytatta:

„És mivel tudom, hogy sokan mások is hasonlóan éreznek, szeretném, ha tudnátok, hogy nem vagytok egyedül! Legyünk ott egymásnak, akkor is, amikor nehéz! Együtt jobbak vagyunk!”

Hailey tehát egyáltalán nincs jól, amit persze abszolút megértünk, és reméljük, hogy most már hamarosan lenyugodnak a kedélyek vele kapcsolatban, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy már Selena is boldog egy másik férfi mellett (aki nem mellesleg Zayn Malik).

Ezt olvastad már?

Galéria / 7 kép 7 sztár, aki nyíltan kiáll Selena Gomez mellett Hailey Bieberrel szemben Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria