Jó ég: Justin Bieber tényleg megkérte Selena Gomez kezét?

Jelenleg az egész internet attól hangos, hogy a rajongók szerint Kylie Jenner és Hailey Bieber szándékosan megalázták t. A dolog persze most már nagyon elfajult, Hailey milliós követőtábort veszített, Selena pedig több millió támogatót szerzett az elmúlt néhány hétben.



És mivel az emberek nagyrésze Selena mellé állt, ezért rengetegen támadják Hailey-t; régi videókat és Twitter bejegyzéseket keresnek róla, amelyekkel leégethetik, nyilvánosan dobják ki a Rhode nevű beauty márkájának termékeit, és minden létező social média felületén gyűlölködő üzenetekkel bombázzák.

Az egészben viszont az a legfurcsább, hogy az egész botrány alatt alig esik szó ről, vagy arról, hogy neki milyen szerepe volt eredetileg abban, hogy ez a két nő ellenségekké vált. Most viszont egy TikTok videónak köszönhetően egy olyan sokkoló hírt tudtunk meg, ami az egész történetet megváltoztatja...



A videóban ugyanis megmutatnak egy évekkel ezelőtti Instasztorit Alfredo Florestől, ami teljesen más megvilágításba helyezi a Selena-Justin-Hailey szerelmi háromszöget.



Alfredo Flores Justin egyik legrégebbi, egyben legjobb barátja, aki egyébként nagyon közeli kapcsolatban volt annak idején Selena Gomezzel is. 2018-ban azonban, amikor Justin és Selena utoljára szakítottak, majd 2 hónapra rá Justin megkérte Hailey kezét, Alfredo a következő szöveget írta ki az Instagramjára:

„Lol, először megkéred valaki kezét többször is, kapsz egy nemet az arcodba, kapsz egy idegösszeomlást, majd azonnal elveszel valaki mást feleségül...”

Az Instasztorit ebben az időben Alfredo azonnal letörölte, ám páran lementették, és csak most kezdték igazán értelmezni a leírtakat, ha pedig belegondolunk, itt nagyon durva dolgok derültek ki. Ezek szerint ugyanis Justin megkérte kezét, ráadásul NEM IS EGYSZER, de Selena nemet mondott, ennek hatására pedig Justin idegösszeomlást kapott, és mondhatni hirtelen felindultságból, haragból, bosszúból megkérte szinte azonnal Hailey kezét is, aki igent mondott neki.



Azt látjuk és többször ki is derült, hogy Justin mentális állapota nagyon instabil, szorongással és depresszióval is küzd, ráadásul egy Hailey-vel közös, 2019-es interjúban még azt is elárulta, hogy szexfüggő, és ezért akart megházasodni, hogy a hite segítse a függőségében (a házasság szent köteléke).



Ezek alapján viszont érthető, hogy nem akart férjhez menni Justinhoz csak azért, hogy ne csalja meg őt az énekes (mert házasságon belül az már bűn egy vallásos embernek), ráadásul valószínűleg azt szerette volna Selena, hogy először tényleg hozzák helyre a kapcsolatukat, és Justin saját magát...



Így viszont már érthető, hogy miért kérte meg szinte azonnal Hailey kezét Justin a Selenával való szakítása után, ám ezek után felmerül a kérdést, hogy miért mindenki Hailey-re haragszik, amiért hozzáment Justinhoz, nem pedig magára Justinra...

