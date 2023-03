a minap megosztott egy fotót az Instáján, amin egy gyönyörű menyasszonyi ruhában pózol. Mielőtt beindultak volna a találgatások, gyorsan megjegyezte, hogy az Only Murders in the Building című sorozat forgatásán készült a kép, ugyanis egy olyan jelenetet forgattak, ami indokolta, hogy a sztár fehér ruhába bújjon. És ez nem minden: menyasszonyi kontyot viselt, fehér kesztyűt és még fátylat is.

„Egy átlagos nap munkában” - írta a fotó mellé.

A rajongók persze alig várják, hogy Selenát a tényleges esküvői ruhájában láthassák, szereleme oldalán, erre viszont egy darabig még biztosan várniuk kell. Az énekesnő korábban a Rolling Stone magazinnak ismerte be, hogy kislányként azt gondolta, hogy 25 éves korára bekötik a fejét, ám ennek még a közelében sincs. Épp ezért a 30. szülinapjára esküvő témájú bulit szervezett magának a malibui otthonában.



Bár kapcsán felröppent a pletyka, miszerint a Chainsmokers zenészével, Drew Taggarttal jár, miután a férfi és barátnője, Eve Jobs szakítottak, a szóbeszédből semmi sem igaz. A sztár épp a minap tátogott egy olyan TikTok videóra, amiben elhangzik: a szerelem nem is létezik.

