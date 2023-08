2017-ben mindenki ledöbbent, amikor kiderült, hogy nek vesetranszplantációra volt szüksége, az pedig még jobban meglepte a közvéleményt, hogy az egyik legjobb barátnője, Francia Raisa ajánlotta fel egyik veséjét a sztárnak.



A műtét szerencsére jól sikerült, és a két barátnő fel is épült, ám az elmúlt években egyértelműen eltávolodtak egymástól, sőt, még összetűzésbe is kerültek, méghozzá mindenki szeme láttára. Történt ugyanis, hogy Selena egy 2022-es interjújában azt nyilatkozta, hogy Taylor Swift az egyetlen igaz barátja a szakmában, a cikk alá pedig maga Francia kommentelt egy elég kínos dolgot:



„Érdekes!”



A kommentet persze Francia szinte azonnal törölte, dehát tudjuk, hogy ami egyszer kikerül a netre, főleg, ha hírességekről van szó, az többé soha nem tűnik el. Ezután ráadásul Francia ki is követte Instagramon Selenát, és többé nem lógtak együtt, így egyértelműen mély sebet ejtett a barátságukon Sel nyilatkozata, annak ellenére, hogy Selena valószínűleg az A-listás sztárokra gondolt, amikor a szakmát említette.



Azóta viszont a történet még kellemetlenebb lett, felröppentek ugyanis azok a hírek, miszerint Franciát kényszerítették, vagy legalább is nyomást gyakoroltak rá, hogy Selenának adja az egyik veséjét, és nem önszántából döntött a transzplantáció mellett.



Most viszont úgy tűnik, hogy Francia tisztázni akarta a dolgot, ellátogatott ugyanis Josh Peck Good Guys nevű podcastjába, ahol természetesen szóba került , és az, hogy vajon tényleg ráerőltette-e valaki arra, hogy adja barátnőjének a veséjét:



„Senki nem kényszerített semmire! A szívem őszinte jóságából jött, én akartam, én döntöttem így!”



A rajongók tehát megnyugodhatnak, mert senki nem erőltetett semmit, mi pedig már csak azt reméljük, hogy Selena és Francia rendezni tudják a nézeteltéréseiket!



Ha olvasnál még Selenáról, például a kedvenc szépségtrükkjeiről, akkor katt a galériára!

