A sztár pár napja töltötte be 31. életévét, amit barátai és családtagjai körében ünnepelt meg, méghozzá nem is akármilyen módon. az elmúlt években sok szenvedésen ment keresztül. A magánélete és az egészsége is megjárta a poklok poklát, sőt még a külsejét kritizálókkal is folyamatosan szembe kellett néznie. Most azonban végre egy nyugodt és boldog időszakát éli, amelyet videói és a szülinapján készült legfrissebb képek is alátámasztanak.

Mivel az egész világ Barbie lázban ég, nem is volt kérdés, hogy Selena is a rózsaszín dresscode-ot írja elő az ünnepségére, illetve ő maga is egy lenyűgöző pink színű kreációban lépett át a 30-ból a 31-be. Az énekesnő szülinapja West Hollywood egyik felkapott helyén volt megtartva, ahova a sztárok színe-java kapott meghívást. Többek között Paris Hilton, Christina Aguilera és Karol G. is felköszöntötte a hírességet, akinek 9 éves kishúga, Gracie is jelen volt a szülinapi bulin.

szülinapjára egy pánt nélküli, gyönyörű Bottega Veneta mini ruhában lépett a vendégsereg elé, amely a luxusmárka 2023-as tavaszi kollekciójából származik. Az igazán egyedi, tollas kreációt egy egyszerű fekete magas sarkúval egészítette ki, amelyhez feltűzött hajat és 60-as éveket időző sminket viselt. A sztár nagy rajongója Margot Robbie legújabb filmjének, így nem is volt kérdés, hogy szülinapja Barbieland jegyében teljen. Szinte minden meghívott eleget tett a dresscode-nak, amivel szemmel láthatóan még boldogabbá tették Selenát.

