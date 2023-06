Dobtunk egy hátast: Selena Gomez szőkére váltott, a hatás pedig nem maradt el

A lupus nevű betegség óriási változásokat hozott az életébe, mind lelki, mind fizikai szempontból, ő azonban most is igyekszik pozitív maradni. Sőt, mi több elfogadni magát, amire a rajongóit is rendszeresen biztatja. A legnagyobb követőinek a mai napig az egyik legszebb sztárok egyike, ezért nem csoda, hogy Selena minden egyes stílusváltozására felkapják a fejüket.



Ilyenek voltak a fürdőruhás képei, most pedig új, szexis szőke haja. Bár a színész-énekesnő többször is volt már világos hajú, most ismét ebbe az irányba indult el. Azt nem tudni, hogy a nyár miatt, vagy egy új szerep kedvéért döntött a drasztikus változás mellett, mindenesetre a rajongók és mi is imádjuk a végeredményt.



Selena azon szerencsések közé tartozik, akik barnán és szőkén is lenyűgözően festenek, így nem meglepő, hogy nem fél egyszer ilyen, egyszer olyan lenni. Az elmúlt időszakban több sztárfodrász is azt nyilatkozta, hogy idén nyáron a világos hajszínek fognak dominálni, aminek úgy fest lett az egyik úttörője.



