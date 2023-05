hosszú évek óta az egyik legnépszerűbb énekesnő ÉS színésznő Hollywoodban, ráadásul nemrég átvette a vezetést Kylie Jennertől, így ő lett Instagramon a legtöbb követővel rendelkező nő. És bár az emberek még mindig Justin Bieberrel való kapcsolatára kíváncsiak, ráadásul viszályt generálnak közte és Justin felesége, Hailey Bieber között, Selena mindig próbál a lehető legdiplomatikusabb maradni, a rajongóit pedig minden esetben arra kéri, hogy maradjanak kedvesek és ne bántsanak senkit. Valamit viszont nagyon irigylünk Selenától, az pedig nem más, mint a gyönyörű arcbőre, amit most akár te is elérhetsz könnyedén!

De térjünk vissza Selenára, és arra, hogy vajon mitől ennyire gyönyörű és ragyogó a bőre... Mi most kiderítettük, és elhoztunk számodra néhány terméket, amire Sel is azonnal rábólintana!

Első lépés: IT Cosmetics Miracle Water 3in1

Selena mindig micellás vízzel kezdi az arcápolási rutinját, a IT Cosmetics terméke pedig azért IS tökéletes, mert a tisztítás mellett konkrétan azonnal megszépíti a bőrt és ragyogást kölcsönöz neki, ráadásul még képes csökkenteni a mimikai ráncok és barázdák láthatóságát is. Ezen kívül öregedésgátló peptideket, hidrolizált kollagént, rózsát, aloe verát, rizst, kamillát, zöldteát, édesgyökeret és C-vitamint is tartalmaz... Elég menő, igaz?

Második lépés: Tonik Pixi Rose Tonik

Miután megtisztítottad az arcodat, jöhet a tonizálás, ezt pedig Selena egyik csodaszerével a legérdemesebb csinálni, ami nem más, mint a rózsavíz. Ez nyugtató és tápanyagokban gazdag tonik képes kiegyensúlyozni a bőr pH-értékét, emellett csökkenti a bőrpírt és összességében megnyugtatja az arcbőrödet.

Harmadik lépés: Pixi DreamyEYE Eye Patches

A szemünk alatti terület egyértelműen a legérzékenyebb az egész arcunkon, hiszen a bőr itt a legvékonyabb, így azért, hogy ne száradjon ki, és ne kezdjen el idő előtt ráncosodni, mindenképp érdemes nagy hangsúlyt fektetni az ápolására. Ezt persze Selena is nagyon jól tudja, ezért imádja a szem alá felhelyezhető úgynevezett „tapaszokat”. A Pixi terméke segít a szem alatti terület hidratálásában, megnyugtatásában és helyreállításában is.

Negyedik lépés: The Ordinary 100% ColdPressed Virgin Marula arcolaj

Selena sok interjúban és videós anyagban is elmondta, mennyire imádja az arcolajokat, mert ezek igazi spa-érzetet keltenek számára, ráadásul amióta ilyen termékeket használ, a bőre milliószor ragyogóbb és üdébb lett. Az Ordinary arcolaja magas antioxidáns tartalommal rendelkezik, hogy megvédje a bőrt a környezeti károktól és helyreállítsa a sugárzó arcszínt a bőrön.

Ötödik lépés: Helia-D Moisturising Cream száraz bőrre

Selena az arcápolási rutinját mindig egy testesebb hidratáló krémmel zárja, így, ha a sztár példáját szeretnéd követni, akkor tökéletes választás számodra a Helia-D kifejezetten száraz bőrre kifejlesztett terméke. Ebben az arckrémben ugyanis van napraforgószár-kivonat, shea vaj, jojoba olaj, urea és ricinusolaj, amelyek hosszantartóan hidratálják és gazdagon táplálják és puhítják a bőrt.

