Még sosem láttunk ennyit Rúzsa Magdi hármas ikreinek arcából: hihetetlen, mennyire megnőttek!

Most azonban végre többet is láttatni engedett a cuki hármasikreiből, amely természetesen egy különleges alkalom miatt volt. Az énekesnő a kapcsolatának 13. évfordulóját ünnepelte gyermekei apjával, Simon Vilmossal, akivel még 2017-ben kötötték össze az életüket. 2022-ben pedig megszülettek közös gyermekeik: Keve, Zalán és Lujzi, akikkel igazi családdá kovácsolódtak.

13 év! Történt egy s más. Mi éltünk és élünk, de nagyon. Nálunk tényleg zajlik az élet.

A különleges fotókon bepillantást nyerhetünk Magdi álomszép esküvőjének boldog pillanataiba, illetve a kis csöppségeket is jobban lehet látni. A Megasztár egykori nyertese ugyanis a legtöbbször hátulról szokta lefotózni gyerkőceit, most azonban elölről mutatta meg őket. De persze az arcukat kitakarva, ezzel is megadva majd számukra a döntés lehetőségét, mikor akarnak először mutatkozni a nyilvánosság előtt.

A képhez írt szöveggel egyébként arra is utalt az énekesnő, hogy nem könnyű egyszerre három picivel, de Vilmos és ő ezt az akadályt is nagyszerűen vették.

Nemcsak Rúzsa Magdinak születtek ikrei a magyar sztárok közül!

