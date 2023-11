Rúzsa Magdi ismét bebizonyította, hogy hatalmas szíve van - vigyázat, megható

Rúzsa Magdi már több alkalommal bizonyította, hogy a jótékonyság fontos szerepet játszik az életében.

Hármasikrei születése után múlt héten visszatért a színpadra, méghozzá nem is akárhogyan! Két nagykoncertet is adott a Papp László Budapest Sportarénában, a fellépések pedig nem csak a közönségre, hanem rá is nagy hatással voltak.

Rúzsa Magdi az énekhangjával és előadásmódjával is elvarázsolta a közönséget, és sok rajongó szemébe könnyeket is csalt, amikor kiderült, hogy nemes célja is volt a fellépéseknek, hiszen jótékonysági gyűjtést rendezett a Honvédkórház számára, hogy egy, a koraszülöttek ápolását segítő gépet vásárolhassanak.

Rúzsa Magdi idén a Semmelweis Egyetem Alapítvány jószolgálati nagykövete lett, most pedig ismét egy fontos témára hívja fel a fel a figyelmet, mégpedig az önzetlen szeretetre.

Magdi most egy Instagram-bejegyzésben írt Szent Erzsébet legendájáról, ami arról szól, hogy Szent Erzsébet éppen kenyeret vitt a szegényeknek. November 19-én ünneplik Árpád-házi Szent Erzsébet liturgikus ünnepét, és ezen a napon az Egyház kenyeret szentel, amit a híveinek ad ezzel emlékeztetve őket az adományozásra.

Rúzsa Magdi is így tett, emlékeztette követőit a jótékonyságra, önzetlen szeretetre:

Szent Erzsébet legendája szerint egy alkalommal, amikor éppen kenyeret vitt a szegényeknek, találkozott egyik rokonával. Az számonkérte hova megy, és mit visz a kosarában. Erzsébet attól való félelmében, hogy nem tudja eljuttatni az adományát a szegényeknek és megtiltják neki a jótékonykodást, azt válaszolta, hogy rózsát. Amikor rokona ellenőrizte a kosár tartalmát, abban kenyér helyett, csak illatozó rózsákat talált, pedig abban az évszakban nem nyíltak a virágok. Eszerint Isten segítette meg Erzsébetet, hogy ne kövesse el a hazugság bűnét.



Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva az Egyház hagyományosan kenyeret szentel, és ezzel kínálja híveit, emlékeztetve arra, hogy a karitász, vagyis a szeretetből fakadó cselekedet mindannyiunk kötelessége. Hisz az önzetlen, segítő, cselekvő szeretet nyelvét mindenki megérti. Erre adott példát Szent Erzsébet. - írta Rúzsa Magdi

