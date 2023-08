Rúzsa Magdi élete egyik legdögösebb szettjében lépett fel, a rajongók nem bírnak betelni vele

Rúzsa Magdiról legtöbbször a hármas ikrei vonatkozásában jelenik meg hír, hiszen néha-néha betekintést enged a magánéletébe is, és ilyenkor mindenki ámulattal figyeli a csöppségeket, akik 2022 februárjában látták meg a napvilágot, így már másfél évesek. Az énekesnő az anyaság mellett nem mondott le a karrierjéről sem, sőt, rendszeresen vállal be koncerteket is.

Legutóbb a Budapest Parkban lépett fel, ahol a közönség kedvenc slágerei és a legikonikusabb dalok is felcsendültek. Rúzsa Magdi pedig újabb fantasztikus szettben kápráztatta el a közönséget, megmutatta a legdögösebb oldalát. A nadrágja egyik szára ugyanis nemcsak áttetsző volt, de csillogott is, így minden tekintetet magára vonzott.

Az énekesnő most is csodásan festett, csak úgy, mint minden koncertjén, ahol nemcsak a dalaival, de egyedi stílusával is elkápráztat mindenkit. Rúzsa Magdi maga is megosztott néhány fotót az esti buliról, de a rajongók is megjelölték néhány képen, melyeken még jobban látni a szóban forgó ruhát.

