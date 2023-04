Bruce Willis és Demi Moore hivatalosan is nagyszülők: megszületett első unokájuk

Bruce Willis és legidősebb lánya, Rumer Willis április 18-án, kedden adott életet első gyermekének, aki kislány lett. A gyönyörű csöppség pedig akárcsak édesanyja és nagynénjei, szintén különleges nevet kapott. A pici a Louetta Isley Thomas Willis nevet kapta szüleitől, akiről egy képet is megosztott a 34 éves színésznő. A fotó alatt egy megható mondattal köszöntötte gyermekét:

Louetta Isley Thomas Willis. Tiszta varázslat vagy. Itthon születettél április 18-án, kedden. Több vagy, mint amiről valaha is álmodtunk.

A pár 2022 decemberében egy közös Instagram-posztban jelentette be, hogy első gyermekét várja, ami azért is volt nagy áldás, mert világhírű édesapja, állapota folyamatosan romlik, és nagy öröm számukra, hogy még úgy ismerheti meg a picit, hogy emlékszik is rá.

A színész ugyanis frontotemporális demenciában szenved, ami a demencia viszonylag ritka, ám a 60 év alattiak körében leggyakrabban előforduló fajtája. Ezt megelőzően pedig aféziával diagnosztizálták a sztárt, akinek állapotát és visszavonulását Rumer hozta nyilvánosságra egy családi közleményben. Mindenesetre az öröm óriási, hiszen Bruce ismét egy újabb nővel bővíthette híres családját.

Ezt olvastad már?

Galéria / 10 kép Sztárok és sztárpárok, akinek 2022-ben született kisbabája Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria