betegsége egy évvel ezelőtt sújtotta le rajongóit, amikor családtagjai bejelentették, hogy a színész visszavonul, ugyanis afáziával küzd.

Ekkor még mindenki reménykedett, hogy a színész állapota folyamatosan javulni fog, azonban néhány hónappal ezelőtt sajnos olyan diagnózist kapott, amire senki sem számított, ugyanis frontotemporális demencia (FTD) alakult ki nála.

Az FTD a homlok mögötti agylebenyeket érinti, amelyek a viselkedéssel, a problémamegoldással, a tervezéssel és az érzelmekkel állnak kapcsolatban. A betegség olyan tünetekkel jár, mint a személyiség teljes megváltozása, a megszállott viselkedés és a nehezebb kommunikáció. Az FTD akkor fordul elő, amikor a homlok mögötti lebenyekben lévő idegsejtek elhalnak, és az őket összekötő útvonalak megváltoznak. Sajnos jelenleg nincs rá gyógymód vagy megfelelő kezelés.

Annak ellenére, hogy a diagnózis alapján sajnos nem túl nagy az esély arra, hogy Bruce állapota javulni fog, családtagjai és barátai az utolsó pillanatig reménykednek és mindent megtesznek, hogy a színész hétköznapjait a lehető legboldogabbá tegyék.

Bruce Willis felesége, Emma nemrég szívszorító videóban mesélte el, mennyire nehezen viseli férje betegségét, de bármennyire is embert próbáló a feladat, mindent megtesz Bruce boldogságáért. Annak érdekében, hogy a színészt maximálisan el tudják látni, még exfelesége, is oda költözött hozzájuk. Ez elsőre furcsának tűnhet, hiszen a legtöbb feleség nem nézné jó szemmel, hogy férje volt felesége velük él együtt.

és Bruce Willis kapcsolata mindig különleges volt, válásuk után is jó kapcsolatot ápoltak és szinte a legjobb barátok. Éppen ezért Emma sem érzi problémásnak a kialakult élethelyzetet.

Bruce Willis és 13 évig voltak házasok, két közös gyermekük is született. Bruce felesége Emma most egy közös fotót is megosztott róluk, amihez csak szívhez szóló gondolatot is fűzött.

Én is imádtam őket együtt, természetesen! - írta Bruce felesége

A fekete-fehér fotó 1992 decemberében készült Bruce Willisről és -ról.

