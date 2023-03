néhány nappal ezelőtt ünnepelte 68. születésnapját és szerencsére úgy tűnt, születésnapján egészsége is jól szolgált. Bár állapota folyamatosan romlik, családja mindenben támogatja és küzdenek érte, hogy a lehető legjobban megkönnyítsék a mindennapjait.

nél tavaly diagnosztizáltak afáziát, majd nemrég kiderült, hogy állapota nemhogy nem javult, de frontotemporális demencia is kialakult nála. Az FTD a homlok mögötti agylebenyeket érinti, amelyek a viselkedéssel, a problémamegoldással, a tervezéssel és az érzelmekkel állnak kapcsolatban. A betegség olyan tünetekkel jár, mint a személyiség teljes megváltozása, a megszállott viselkedés és a nehezebb kommunikáció. Az FTD akkor fordul elő, amikor a homlok mögötti lebenyekben lévő idegsejtek elhalnak, és az őket összekötő útvonalak megváltoznak. Sajnos jelenleg nincs rá gyógymód vagy megfelelő kezelés.

családja végül azt a döntést is meghozta, hogy felborítva eddigi rutinjukat, Demi Moore is hozzájuk költözik, hogy a színész 0-24 órában felügyelet alatt lehessen.

felesége Emma Heming eddig csupán hivatalos közlemények formájában kommunikált a rajongókkal, most viszont úgy döntött, megszólal és videóban mondja el érzéseit. Ahogy ő fogalmaz: a szíve megtelt gyásszal az elmúlt hónapokban. Emma azt is kifejtette, hogy sokszor úgy érzi, mintha kést döfnének a mellkasába, és a mérhetetlen fájdalom maga alá temette.

„Látom az üzeneteket, a történeteket, amiket megosztotok, és csak annyit tudok mondani, hogy köszönöm. Sírással kezdtem a reggelt, ezért van bedagadva a szemem, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy minden oldalát lássátok a dolognak. Rengetegszer megkapom, hogy milyen erős vagyok, és nem értitek, hogyan csinálom. Hát, nem kaptam választási lehetőséget. Minden reggel felvértezem magam, hogy erős legyek Bruce és a két lányunk, Mabel és Evelyn miatt. Mindennap vannak szomorú pillanatok, mindennap gyászolok.”

