tavaly márciusban jelentette be, hogy visszavonul, mivel afáziát diagnosztizáltak nála. Ekkor családtagjai még reménykedtek a teljes gyógyulásban, viszont alig egy évvel később lesújtó hírek érkeztek. Kiderült, hogy állapota nem javul, sőt, sajnos egy újabb betegség, frontotemporális demencia (FTD) alakult ki nála.

Az FTD a homlok mögötti agylebenyeket érinti, amelyek a viselkedéssel, a problémamegoldással, a tervezéssel és az érzelmekkel állnak kapcsolatban. A betegség olyan tünetekkel jár, mint a személyiség teljes megváltozása, a megszállott viselkedés és a nehezebb kommunikáció. Az FTD akkor fordul elő, amikor a homlok mögötti lebenyekben lévő idegsejtek elhalnak, és az őket összekötő útvonalak megváltoznak. Sajnos jelenleg nincs rá gyógymód vagy megfelelő kezelés.

Sajnos a kommunikációval kapcsolatos kihívások csak az egyik tünete annak a betegségnek, amellyel Bruce küzd. Bár ez nagyon fájdalmas, valahol megkönnyebbülés is, hogy végre világos diagnózist kaptunk….Az FTD egy kegyetlen betegség, amelyről sokan soha nem hallottunk, de bárkivel megtörténhet. A 60 év alattiaknál az FTD a demencia leggyakoribb formája, és mivel a diagnózis felállítása évekig is eltarthat, az FTD valószínűleg sokkal előrehaladottabb, mint gondoltuk. Jelenleg nincs gyógymód a betegségre, amely reményeink szerint megváltozhat az elkövetkező években. Ahogy Bruce állapota előrehalad, reméljük, hogy a média minden figyelme arra irányul, hogy fényt derítsen erre a betegségre, amely sokkal több figyelmet és kutatást igényelne… - írta Bruce családja

A bejelentést követően az is kiderült, hogy a színésznek vannak jobb napjai, ilyenkor igyekeznek biztosítani számára azokat a körülményeket, melyektől újra egészségesnek érzi magát. Ezeken a napokon találkozik barátaival, étterembe jár családtagjaival. Így történt, hogy nemrég még a paparazzik is elcsípték.

A rosszabb napok száma azonban sajnos egyre csak nő, családtagjai számára pedig hatalmas kihívást jelent, hogy ezekben a pillanatokban is a lehető legjobb körülményeket biztosítsák Bruce Willis számára. Felesége, volt felesége és felnőtt lányai megpróbálnak a lehető legtöbb időt vele tölteni, de most mégis úgy érezték, hogy meg kell hozniuk egy nagy döntést.

Bruce Willis volt felesége, úgy döntött, hogy oda költözik Bruce és felesége házába, hogy még többet tudjon segíteni nekik. és Bruce Willis válásuk után is jó barátságot ápoltak, Demi pedig most Bruce feleségének, Emma Hemingnek fog segíteni Bruce ápolásában. Emmának és Brucenak egy nyolc és egy tíz éves gyermekük is van, így nem csoda, hogy jól jön a segítség.

Egyszerre szívszorító és példaértékű az összetartás, amit Bruce Willis családja mutat annak érdekében, hogy minél gondtalanabbá tegyék a színész hétköznapjait.

Demi beköltözött és ott is marad az utolsó percig. Moore a család kősziklája és nem mond le arról, hogy minden nap, ami Bruce-nak még hátravan a földön, szeretetteljes és boldog legyen. - mondta a család egyik barátja

Ezt olvastad már?

Galéria / 15 kép Bruce Willis top 15: A legnépszerűbbtől, a legrosszabb filmjéig Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria