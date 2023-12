Az öltözködésed számtalan dolgot elárul rólad - gondoltad volna, hogy még ez is kiderül belőle?

Amellett, hogy a ruhát a testünk takarására használjuk, határvonalat jelent önmagunk és mások, az egyén és a társadalom között. Kétségtelenül szerepe van abban, hogy milyen az első benyomás rólunk, bár nem mindig, de lehet arra is következtetni, hogy kinek mi a foglalkozása, milyen a társadalmi helyzete. A ruha szimbolizálhat összetartozást, egy csoporthoz tartozást, de ruhával a társadalmi normák ellen is lehet lázadni.

Millió üzenetet közvetíthetünk a ruházkodásunkkal

Az antropológusok azt találták, hogy minden kultúra öltözteti a testet, akár ruházattal, akár tetoválással. A helyzet az, hogy a ruhát ma már csak kevesen használják csak és kizárólag a funkciója miatt: a takarás és melegen tartás alapvető funkció, de az önkifejezés, az üzenetünk arról, hogy kik vagyunk, egyértelműen évezredek óta elválaszthatatlan a ruha viselésétől.

Ideális esetben a ruhánkkal kifejezhetjük az egyéniségünket, a kreativitásunkat, a társadalmi helyzetünket (ez persze, sokszor lehet csalóka is), és azt, hogy mely nemhez, sőt, még azt is, hogy mely nemzethez tartozunk. De a ruha nemcsak azt fejezheti ki, hogy kik vagyunk, hanem azt is, hogy kik akarunk lenni, mi a célunk, és azt is megmutathatja, mire vágyunk. A ruhával akkor is üzenünk, amikor nincs szándékunkban: elég a rossz körülmények között élőkre gondolni, akiknek sajnos nincs választási lehetőségük, és sokszor szakadt, koszos, régi ruhákat hordanak.

A ruhák lehetővé teszik a másokkal való kapcsolódást, emlékeztethetnek minket életünk fontos pillanataira, és még az azokhoz való kötődést is jelezhetik, akiket szerettünk és elvesztettünk.

forrás: Getty Images/Photo by Alex Tihonov Az öltözködési stílusod rengeteget elárul rólad és az első benyomás fontos része.

A ruha kötelezettségekkel is jár

Sylvia R. Karasu klinikai pszichiáter szerint az emberek nemcsak arra használhatják a ruházatot, hogy felületesen ítéljenek meg másokat. Az öltözékből felmérhetjük valaki kompetenciáját, hitelességét is: ilyen esetek lehetnek például azok, amikor túlöltözünk, vagy épp alulöltözünk egy eseményen.

De az egyenruhák is jó példák a kompetencia felmérésére – persze, a ruha magában nem garancia semmire. A ruhákat bizonyos jogok és kötelezettségek is kísérhetik, ami az egyenruhát viselők esetében a legérzékletesebb. De a társadalom komoly elvárásokat is támaszthat a viselőjével szemben: a bírói köntös, a rendőrök, a tűzoltók, a katonák ruhája és az orvosok fehér köpenye is ilyen.

Egy cégen belül a formális és informális öltözködés is jelentéssel bír: tükrözheti, hogy mennyire szabálykövető valaki, a szervezet arculatát és értékeit is megmutathatja, sőt, a hierarchikus különbségeket is. Tehát van abban igazság, hogy a ruha teszi az embert, de abban még nagyobb, hogy az ember teszi a ruhát.