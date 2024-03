4 interjúrészlet, ami bizonyítja, hogy senki nem utálta jobban a Twilight-filmeket Robert Pattinsonnál

Bár nem az Alkonyat-filmben debütált színészként, egyértelműen Edward Cullen szerepével futott be Hollywoodban – és közben persze világszerte lányok millióinak szívébe is belopta magát. A fanokkal ellentétben azonban a színész egyáltalán nem rajongott Stephenie Meyer könyvsorozatának adaptációért, sőt, kifejezetten utálta azt, és eszében sem volt titkolni ezt. Az Ötven árnyalat-trilógia főszereplőjéhez, a Christian Greyt alakító Jamie Dornanhez hasonlóan gyakran beszélt az interjúiban arról, hogy nem szerette a karaktert, ami híressé tette őt, és valójában nemcsak Edward Cullennel, hanem magával a történettel kapcsolatban is voltak problémái. Képzeld, miután bemutatták az első Alkonyat-filmet, Robert bevallotta, nem érti, hogy sikerült kiadni ezeket a regényeket: azt mondta, ezek olyan fan fiction kötetek, amiket a szerző mintha magának írt volna, és szerinte borzasztóan kellemetlen olvasni őket.

„Én először meg voltam győződve arról, hogy Stephenie Bellának képzelte volna magát, és ezt a könyvet nem kellett volna publikálni. Úgy éreztem, mintha a szexuális fantáziáiról olvasnák, különösen azért, mert említette, hogy egy álmán alapul az egész” - nyilatkozta 2008-ban.

Majd azt is kifejtette, hogy Stephenie Meyer szerelmes a saját karakterébe, Edwardba. „Mindig vannak ilyen furcsa karakterek, mint Edward, akik valamiért vonzzák a nőket” – mondta egy évvel ezután. „Ha nem kitalált szereplő lenne, hanem a valóságban találkoznánk vele, azok közé a pasik közé tartozna, akik valószínűleg baltás gyilkosok, vagy ilyesmi.” Szóval a lányok Edward iránta számára olyasvalami volt, amit évekkel később sem tudott megérteni és előszeretettel rámutatott arra is, milyen jelenetekkel volt problémája a filmekben: amikor Bella életet adott Edwarddal közös lányuknak, az különösen kiborította Robertet, főleg azért, mert tudta, hogy ezt kislányok is látják majd a mozikban. „Nehéz túllépni ezen” – árulta el 2017-ben, 2018-an pedig már arról mesélt, hogy amikor elkezdte forgatni ezeket a filmeket, „a szellemi fejlődése megakadhatott”.

Robert Pattinson az Alkonyat – Újhold című filmben: amikor ezt forgatta, még eléggé negatív volt a véleménye az általa alakított Edward Cullenről.

Az utálata több mint 10 évvel az első Alkonyat-mozi premierje után kezdett enyhülni, mert 2019-ben már arról beszélt, mennyire jó látni, hogy egyfajta második hullámként a Twilight-rajongótábora még most is egyre bővül. „Klassz, hogy az emberek értékelik. Örülök, hogy már nem olyan intenzív az őrület, ami körülveszi ezt. Ha odajön hozzám valaki, mindig arról számolnak be, milyen kedves emlékeik vannak az Alkonyatról és ez nagyon édes dolog. Azt hiszem, az egyetlen ijesztő része az volt ennek, amikor nagyon-nagyon intenzíven rajongtak érte. De ennek már vége és csak a szép emlékek maradtak” – emelte ki. „Többé már nem is cool utálni. Az annyira 2010-es” – hangsúlyozta a People-nek adott interjújában 2022-ben, úgyhogy most már bátran kijelenthetjük, hogy végre nem szívja tovább Edward és az Alkonyat-filmek vérét.