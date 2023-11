Az Alkonyat című fantasy eposz hatalmas rajongó tábornak örvend világszerte. És bár a benne szereplőknek voltak korábbi filmes munkái is, sokak számára a vámpíros-vérfarkasos történet hozta el a világhírnevet. Ilyen például Robert Pattinson és Kristen Stewart is, akik egy ideig a valóságban is egy párt alkottak. Azóta a legtöbben maradtak a színészetnél, magánéletükben pedig komoly változások álltak be.

A következő válogatásban ezért úgy döntöttünk megnézzük, kivel és mi történt, illetve mennyit változtak megjelenésükben is a világ egyik leghíresebb filmadaptációjának egykori szereplői.

Lássuk, hogyan néznek ki ma a Twilight szereplői:

Galéria / 10 kép Akkor és most: ennyit változtak az Alkonyat szereplői az első film óta Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az E.T. sztárjai is rengeteget változtak!

Galéria / 15 kép Akkor és most: így néznek ki ma az E.T., a földönkívüli szereplői Megnézem a galériát