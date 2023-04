Az Alkonyat filmek televíziós formában is újjászülethetnek a rajongók legnagyobb örömére, amelynek előkészítése már el is kezdődött. A készülő produkció még nagyon gyerekcipőben jár, ugyanis nincs megjelenési platformja és azt sem tudni, mikorra tervezik a premiert, de az már biztos, hogy a történet írója, Meyer várhatóan részt vesz a televíziós adaptáció munkálataiban. A különleges fanatsy szerelmi történetből készült filmtrilógia – amelyben Kristen Stewart, Robert Pattinson és Taylor Lautner játszották a főszerepeket – több mint 3,4 milliárd dollár bevételt hozott világszerte.

2017-ben, öt évvel azután, hogy a Hajnalhasadás 2. részét is bemutatták, Jon Feltheimer, a Lionsgate vezérigazgatója azt mondta, ha az alkotók készen állnak, akkor több történet is elmesélésre kerül, ezzel is arra utalva, hogy az Éhezők viadalához hasonlóan egy egész Alkonyat univerzumot építenének ki.

Az időzítés egyébként kicsit sem meglepő, hiszen nemrég jelentették be, hogy a Gyűrűk Ura után a Harry Potter filmek is sorozat formájában térnek vissza. Az viszont már most borítékolható, hogy akárcsak az előbb említett projektnél, itt is egy teljesen új szereplőgárdával bontanák ki az Alkonyat kevesebb figyelmet kapott történetszálait.

