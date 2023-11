Rihanna szőkére festette a haját: Rachel Green ikonikus frizurájában tündököl

minden trendet tökéletesen képes lehozni. Gondolj csak bele, a várandóssága alatt rengeteg kiemelkedő stíluspillanata volt. Nincs ez másként akkor sem, ha a frizurájáról van szó, láthattuk már rövid pixie vágással, hosszú hullámokkal és menő frufruval is. Az énekesnő most újabb átalakuláson esett át, amire senki sem számított.

2012-ben volt utoljára szőke és úgy döntött, most újra visszatér ehhez a színhez. Pontosabban a mézszőke árnyalathoz, ami 2023 egyik legmenőbb hajszíne. A sztár derékig érő tincsekkel lépett be az arany korszakba, búcsút intve a sötét árnyalatnak. Los Angelesben fotózták le egy laza szettben: ballonkabátot, szürke pulcsit, mintás farmert és kígyóbőr mintás lábbelit viselt.

Rihannát már előző hónapban is lefotózták az új hajszínével, akkor viszont a ’90-es éveket idéző, felkötött frizurával jelent meg ASAP Rocky 34. szülinapján, így nem volt egyértelmű, hogy mennyire festette szőkére a haját. Most viszont egyértelmű, stílust váltott és ez is nagyszerűen áll neki!

Fogadjunk, hogy ezt még te sem tudtad róla:

Galéria / 5 kép 5 dolog, amit nem tudtál Rihannáról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

EZek a színek tökéletesen mutatnak a szőke hajjal:

Galéria / 6 kép Ezekbe a színekbe öltözz, ha ki szeretnéd emelni a szőke fürtjeidet Megnézem a galériát