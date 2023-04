A kilencszeres Grammy-díjas énekesnő, 57. Super Bowl félidős show-ja elképesztő volt, hiszen hosszú évek után először lépett színpadra, ám ami ennél is nagyobb megdöbbenést okozott, hogy bejelentette, második gyermekével várandós.

A 34 éves 10 hónapja adott élet első gyermekének, Rocky Juniornak, ám ő és szerelme, ASAP Rocky néhány hónappal első gyermekük születése után úgy döntöttek, hogy tovább bővítik a családot.

most kb. a negyedik-ötödik hónapban járhat, és ahogy azt már tőle megszokhattuk, teljesen megreformálja a kismamadivatot. Az énekesnő imádja feszegetni a határokat és szándékosan választ olyan ruhadarabokat, melyekről bizonyára tudja, hogy megosztó érzelmeket váltanak ki az emberekből. De bárki, bármit mond, mi imádjuk, hogy ennyire vágány!

most Santa Monicában vacsorázott a családjával, így végre 10 hónapos kisfiát is láthattuk. Oversized Wu-Tang pólót viselt merész, átlátszó szoknyával és látványos ékszerekkel. Még egy kis combvillantást is bevállalt, a magas sarkú szandálról nem is beszélve, ami ránézésre sem a legkényelmesebb.

az egyik legstílusosabb kismama, akit valaha láttunk!

